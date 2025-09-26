به گزارش خبرنگار مهر، حسن صفایی مجد صبح جمعه در جمع خبرنگاران گفت: با شروع سال زراعی جدید، کشت محصولات گلخانه‌ای شامل خیار، گوجه‌فرنگی، فلفل و بادمجان در شهرستان هامون آغاز شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هامون تغییر الگوی کشت را راهبرد اصلی مقابله با خشکسالی دانست و افزود: با توجه به خشکسالی‌های مستمر و جلوگیری از ورود آب به رودخانه هیرمند، تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم‌آب‌بر در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه طی دو سال گذشته ۱۹ هکتار به سطح گلخانه‌های شهرستان افزوده شده است، تصریح کرد: هم‌اکنون سطح گلخانه‌های هامون به ۲۴ هکتار رسیده که برای بیش از ۶۱۲ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.

صفایی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر تثبیت جمعیت جوان در روستاها، به توسعه پایدار اشتغال در منطقه منجر شده است.

وی در پایان از عرضه محصولات تولیدی به بازارهای هامون، زابل و زاهدان خبر داد و افزود: پیش‌بینی می‌شود با توجه به سطح زیر کشت موجود، تا پایان فصل برداشت حدود ۲۸۸۶ تن محصول گلخانه‌ای تولید شود.