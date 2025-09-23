افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو؛ همگام با اجرای پویش ملی ایران آباد، بهره برداری نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۲۰۵ مگاوات به ارزش سرمایه گذاری ۶,۱۵۰ میلیارد تومان و عملیات اجرایی نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۷۵ مگاوات و به ارزش ۲,۲۵۰ میلیارد تومان در سراسر کشور، امروز سه شنبه، یکم مهرماه با حضور برخط عباس علی آبادی، وزیر نیرو و محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا در محل ستادی وزارت نیرو آغاز شد.

در همین راستا بهره برداری از ۱۰۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مقیاس بزرگ و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک و عملیات اجرایی ۷۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی شامل ۲۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان سیستان و بلوچستان، یک مگاوات در یک ساختگاه استان خراسان رضوی و ۵۴ مگاوات نیروگاه خورشیدی در یک ساختگاه استان یزد با سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شد. با بهره برداری از این نیروگاه‌ها، ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از ۲۳۰۰ مگاوات خواهد گذشت.

بر اساس این گزارش افتتاح احداث ۱۰۰ مگاوات نیروگاه‌های خورشیدی مقیاس کوچک در سراسر کشور و آغاز عملیات اجرایی نیروگاه ۲۰ مگاواتی چشمه زیارت استان سیستان و بلوچستان، افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس به ظرفیت ۷ مگاوات و افتتاح نیروگاه‌های خورشیدی به ظرفیت ۶ مگاوات در استان چهارمحال و بختیاری توسط وزیر نیرو از برنامه‌های این مراسم افتتاحیه بود.