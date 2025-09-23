  1. اقتصاد
فروش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال کالا در مزایده اموال تملیکی

در مزایده سراسری ۶۵۸ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کالاهایی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد ریال به فروش رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نتایج مزایده ۶۵۸ الکترونیکی این سازمان که به صورت سراسری در ۲۸ استان کشور برگزار شده بود، مشخص شد.

در این مزایده ۴۵۷ پارتی دارای پیشنهاد بود و بیش از ۵ هزار میلیارد ریال کالا به فروش رفت.

انواع کالاها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، لوازم یدکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، تجهیزات مخابراتی، تجهیزات پزشکی، انواع گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی، انواع لنج و … در این مزایده عرضه شده بود.

این مزایده در استان‌های هرمزگان، تهران، کرمان، بوشهر، آذربایجان غربی، گیلان، آذربایجان شرقی، سیستان و بلوچستان، همدان، خوزستان، اصفهان، یزد، خراسان رضوی، فارس، کردستان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، کرمانشاه، ایلام، قم، کهگیلویه بویراحمد، البرز، مازندران، مرکزی، زنجان، لرستان، اردبیل و گلستان برگزار شد.

مزایده سراسری ۶۵۸ اموال منقول از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه آغاز و متقاضیان تا ۲۹ شهریورماه فرصت شرکت در آن را داشتند.

