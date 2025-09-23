ماندگاری هوای خنک شبانه در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد غیوری خواه اظهار کرد: روند افزایشی دما از صبح فردا آغاز خواهد شد و دمای روزانه استان در روزهای پایانی هفته جاری نسبت به روزهای ابتدایی هفته اندکی افزایش می‌یابد.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی بیان کرد: دمای روزانه در خراسان رضوی بین ۲ تا چهار درجه افزایش خواهد یافت در عین حال دمای شبانه نیز همچنان خنک می‌ماند.

وی اضافه کرد: تداوم وزش باد با وقوع بارش‌های خفیف در نیمه شمالی خراسان رضوی از دیگر پدیده‌های جوی روزهای پایانی هفته جاری در استان خواهد بود.

غیوری خواه ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته، فریمان با هفت درجه سردترین و بردسکن با ۳۲ درجه گرم‌ترین شهرستان‌های استان بوده‌اند و در همین مدت کلانشهر مشهد نوسانات دمایی ۱۷ تا ۲۴ درجه داشته است.

کارشناس هواشناسی خراسان رضوی اضافه کرد: دمای کنونی مشهد ۲۲ درجه است که امروز بین ۱۳ تا ۲۳ درجه در نوسان خواهد بود.