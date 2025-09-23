به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سخنانی اعلام کرد: باید از عدم حضور محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) در اینجا ابراز تأسف کنم. تعداد زیادی از کشورها فلسطین را به رسمیت شناختند. از سایر کشورهایی که این کار را نکردند نیز میخواهم تا فلسطین را به رسمیت بشناسند. بیش از ۷۰۰ روز است که در غزه نسل کشی ادامه دارد. همه آنها انسانهای بیگناهی هستند. آنها با سلاح گرسنگی کشته میشوند.
رئیسجمهور ترکیه ادامه داد: به این عکس نگاه کنید. اینها زنانی هستند که ظرفهای غذای خود را برای زنده ماندن این چنین نگه داشتهاند. آیا این انسانیت است. دکترها بازداشت میشوند و آمبولانسها هدف قرار میگیرند.
وی افزود: من در کنار ۸۶ میلیون شهروند ترکیه در این جایگاه ایستادهام و همچنین نماینده مردم فلسطین هستم که صدایشان خاموش شده است. هر ساعت یک کودک توسط اسرائیل کشته میشود و آنها فقط اعداد نیستند. مردم غزه نیز از گرسنگی میمیرند، نه فقط از سلاح، بلکه از گرسنگی. به این عکس نگاه کنید: کودکان دست و پای خود را از دست میدهند. دست کودکان در غزه بدون بیهوشی قطع میشود و ما هرگز شاهد چنین سطحی از خونریزی نبودهایم.
اردوغان گفت: سازمان ملل حتی نمیتواند جان کارمندانش را حفظ کند. نسل کشی مفهومی بربری است. سیستم آب خراب شده و آب آلوده میشود. مساجد، بیمارستانها و کلیساها عامدانه تخریب میشوند. عکس زیر را نگاه کنید. آیا درآن مفهوم امنیت را میبینید؟ در غزه جنگ علیه تروریسم نیست. در یک طرف کسی است که مرگبارترین سلاحها را مورد استفاده قرار میدهد و از طرف دیگر مردمی بی دفاع هستند. اسرائیل صلح منطقهای را با حمله به قطر، لبنان، سوریه و.... به مخاطره انداخته است. نتانیاهو تمایلی به آزادی اسیران یا پایان یافتن درگیریها ندارد. باید برای دستیابی به آتش بس در غزه در اسرع وقت تلاش شود. هر کسی که در مورد آنچه در غزه اتفاق میافتد سکوت کند، در نسل کشی همدست است
وی افزود: ساکنان غزه نه فقط از سلاح، بلکه از گرسنگی نیز میمیرند. آیا منطقی برای توجیه این وحشیگری اسرائیل وجود دارد؟ من با قلبی صحبت میکنم که برای کودکان غزه خون می گرید. نسلکشی جاری در غزه به صورت زنده و در رسانههای اجتماعی پخش میشود. اسرائیل عمداً روزنامهنگاران را در غزه کشت و گذرگاههای نوار غزه را کاملاً بست. غزه به مکانی غیرقابل سکونت تبدیل شده و به بهانه حماس در حال تخریب است. اگر اسرائیل به خاطر حماس کاری را که در غزه انجام میدهد، انجام میدهد، چرا همین کار را در کرانه باختری، جایی که حماس وجود ندارد، هم انجام میدهد؟
اردوغان تصریح کرد: امیدواریم موضوع هستهای ایران از طریق دیپلماسی حل شود. منطقه نمیتواند بحرانهای جدید را تحمل کند.
رئیسجمهور ترکیه افزود: عاملان نسل کشی در غزه باید طبق قوانین بین المللی پاسخگو باشند. حمله به کشور قطر نشان میدهد که اسرائیل کنترل خود را کاملاً از دست داده است. ما به حمایت خود از سوریهای متحد، امن و با ثبات ادامه خواهیم داد. ثبات و امنیت عراق همسایه برای تضمین رفاه منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است.
این مقام ترکیه گفت: ما میزبان مذاکرات بین اوکراین و روسیه بودهایم و برای توقف جنگی که هیچ برندهای ندارد، تلاش میکنیم. از آتش بش میان هند و پاکستان حمایت میکنیم. ما در تلاش برای برقراری صلح بین (جمهوری) آذربایجان و ارمنستان بوده و تأیید میکنیم که عادیسازی روابط با ایروان به خوبی پیش میرود. ما به تلاشهای خود برای حل اختلاف بین سومالی و اتیوپی نیز ادامه خواهیم داد. ما باید شاهد همکاری بین هند و پاکستان در مبارزه با تروریسم باشیم. ما میخواهیم مسئله کشمیر را از طریق گفتگو حل کنیم. جامعه بین المللی نباید مردم افغانستان را رها کند.
رجب طیب اردوغان افزود: مشتاقانه منتظر آغاز جدیدی در روابط بین ترکیه و اتحادیه اروپا هستیم. ایالات متحده متحد ماست و ما برای تقویت روابط خود با این کشور تلاش میکنیم. جهان بزرگتر از ۵ (۵ عضو دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت) است.
رئیسجمهور ترکیه خاطرنشان کرد: تجارت بینالمللی به دلیل حمایتگرایی و اختلال در زنجیرههای تأمین، دستخوش تغییرات اساسی است. ما به طور پیوسته در حال اجرای پروژهای هستیم که از چین تا اروپا امتداد دارد. ما با افتخار شاهد دستیابی به زباله صفر در ترکیه هستیم. ما برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل تلاش میکنیم.
