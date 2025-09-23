امیر قطر:نتانیاهو رویای تبدیل منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان ملل متحد، تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر امروز سه شنبه در سخنانی در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد: زوال منطق نظام بین‌الملل در برابر منطق زور به معنای غلبه قانون جنگل است. مشروعیت بین‌المللی باید به اثربخشی خود بازگردد.

امیر قطر در این خصوص ادامه داد: دوحه هدف حمله‌ای خائنانه قرار گرفت که هیئت حماس را هدف قرار داد. ۶ نفر از جمله یک شهروند قطری شهید و ۱۸ نفر دیگر زخمی شدند. این تجاوز نقض آشکار هنجارهای بین‌المللی است. تجاوز به دوحه نشان دهنده حمله به یک کشور میانجی و صلح طلب است. به عنوان یک کشور میانجی، ما میزبان هیئت‌هایی از حماس و اسرائیل هستیم و به آزادی ۱۴۸ اسیر دست یافتیم.

تمیم بن حمد آل ثانی در این خصوص اضافه کرد: هدف واقعی اسرائیل نابودی غزه و آواره کردن جمعیت آن است. هرگز شکی نبوده است که پاکسازی قومی و تحمیل واقعیت‌های جدید بر منطقه، اهداف این جنگ هستند. نخست وزیر اسرائیل رویای تبدیل منطقه عربی به منطقه نفوذ اسرائیل را در سر می‌پروراند و کشورهای عربی و اسلامی نسبت به عواقب این توهم خطرناک هشدار داده‌اند. نخست وزیر اسرائیل به جلوگیری از تشکیل کشور فلسطین و جلوگیری از دستیابی به صلح افتخار می‌کند.

وی در ادامه افزود: نخست وزیر اسرائیل می‌خواهد جنگ را ادامه دهد؛ زیرا به آنچه «تمام اسرائیل» نامیده می‌شود، اعتقاد دارد. اسرائیل از شهرک‌سازی‌ها و آتش‌بس‌ها راضی نیست، بلکه می‌خواهد اراده خود را بر منطقه عربی اطراف خود تحمیل کند. هر کسی که به این امر اعتراض کند، یا تروریست است یا یهودستیز. من از همبستگی بین‌المللی با قطر، از جمله بیانیه شورای امنیت که به اتفاق آرا تجاوز را محکوم کرد، قدردانی می‌کنم. ما برای توقف جنگ، آزادی زندانیان و بازداشت‌شدگان و رساندن کمک به غزه، میانجیگری دشواری انجام دادیم. نخست‌وزیر اسرائیل که به تغییر چهره خاورمیانه در ۲ سال گذشته افتخار می‌کند، در واقع منظورش این است که اسرائیل هر جا و هر زمان که بخواهد مداخله خواهد کرد. ما از نقش کشورهایی که کشور فلسطین را به رسمیت شناخته‌اند، قدردانی می‌کنیم.