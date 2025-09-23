  1. بین الملل
۲ مهر ۱۴۰۴، ۳:۰۱

گروه هفت خواستار کاهش رنج مردم غزه شد

گروه هفت در بیانیه ای خواستار کاهش رنج و درد مردم غزه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد که وزیران امور خارجه گروه هفت در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند که "کاهش رنج و مشقت عظیم غیرنظامیان در غزه ضروری است."

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده است: ما نگرانی خود را در مورد نقض حریم هوایی استونی، لهستان و رومانی توسط روسیه ابراز می‌داریم.

کشورهای گروه هفت در ادامه این بیانیه تأکید کردند که آنها درباره تحمیل هزینه‌های اقتصادی بیشتر بر روسیه بحث و گفت‌وگو کردند.

بر اساس این بیانیه، وزرای خارجه گروه هفت همچنین اعلام کردند که آنها از مذاکرات در مورد افزایش بهره‌برداری از دارایی‌های حاکمیتی روسیه برای حمایت از اوکراین استقبال می‌کنند.

