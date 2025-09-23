  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۱

رژه خودرویی و موتوری برای استقبال از کاروان یاران صمود در بندرلنگه

رژه خودرویی و موتوری برای استقبال از کاروان یاران صمود در بندرلنگه

بندرعباس- کاروان یاران صمود در ادامه برنامه‌های خود در استان هرمزگان وارد بندرلنگه شد.

دریافت 11 MB
کد خبر 6599805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها