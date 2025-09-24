شرایط پاراکماندار پارالمپیکی ایران بعد از محرومیت در مسابقات جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان در حالی به میزبانی کره جنوبی در جریان است که فاطمه همتی، یکی از ۴ عضو تیم ملی ایران با وجود حضور در محل برگزاری این رقابت ها، از انجام رقابت با دیگر شرکت کنندگان منع شد.

تغییر قوانین کلاس بندی و عدم پذیرش او از طرف برگزارکنندگان مسابقات قهرمانی جهان، دلیل این موضوع عنوان شد. این درحالی است که فاطمه همتی در بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس صاحب دو مدال نقره انفرادی و تیمی میکس شد و یکی از امیدهای مدال آوری ایران در این دوره رقابت های قهرمانی جهان هم بود اما مشکل پیش آمده برای او، نه تنها مانع از تکرار مدال آوری‌اش شد بلکه در مورد آینده این ورزشکار پارالمپیکی هم ابهاماتی را ایجاد کرده است.

جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه گفت: بعد از بازی های پارالمپیک اخیر (۲۰۲۴ پاریس) قوانین کلاس بندی تغییر کرد که شامل حال رشته پاراتیروکمان هم می شد. ممنوعیت از حضور فاطمه همتی از رقابت در مسابقات قهرمانی جهان به دلیل همین تغییرات است.

وی تصریح کرد: پیش از آغاز مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان و طبق روال همیشه، ورزشکاران شرکت کننده در همان کره جنوبی کلاس بندی شدند. در این کلاس بندی و به خاطر تغییر قوانین، فاطمه همتی رد شد و مجوز حضور در رقابت ها را پیدا نکرد. نسبت به این مسئله اعتراض رسمی از سوی ایران صورت گرفت. البته به طور معمول وقتی برگزارکنندگان بر اساس قوانین تصمیمی اتخاذ می کنند، بعید است که اعتراض نسبت به آن باعث تغییرش شود با این حال اعتراض خود را اعلام کردیم و آن را پیگیر شدیم.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان تاکید کرد: همانطور که انتظار می رفت اعتراض مان در این مرحله رد شد و به همین دلیل فاطمه همتی از جدول مسابقات کنار گذاشته شد چون کلاس او که با آن در بازی های پارالمپیک هم شرکت داشت، با کلاس بندی جدید مسابقات تطابق نداشت.

کوهپایه زاده در پاسخ به این پرسش که «با این اوصاف تکلیف فاطمه همتی برای مسابقات آینده چه می شود؟»، تاکید کرد: برای این دوره رقابت های قهرمانی جهان که واقعا کاری نمی توانستیم انجام دهیم با این حال همچنان پیگیر موضوع خواهیم بود. مدارک و مستندات پزشکی لازم در مورد فاطمه همتی را به مسئولان جهانی پاراتیروکمان ارائه می دهیم تا در صورت امکان برای مسابقات آتی مشکل حل شود.

«این امکان وجود دارد که فاطمه همتی برای همیشه از حضور در میادین پاراتیروکمان در کلاس فعلی اش در کامپوند منع شود؟»، وی در پاسخ به این پرسش گفت: هیچ چیز مشخص نیست، شاید این امکان وجود داشته باشد که مجدد کلاس بندی شود و شاید هم به خاطر تغییر کلاس بندی ها دیگر نتواند در این رشته کار کند. این موضوع اصلا بعید نیست.

رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان با یادآوری اینکه ورزشکاران دیگر رشته های این فدراسیون هم پیش از این دچار این مشکل شده اند، خاطرنشان کرد: در دوومیدانی چند ورزشکار با این مشکل مواجه شدند مانند صادق بیت سیاح که در پرتاب نیزه بازی های پارالمپیک پاریس شرکت کرد اما برای بازی های پارالمپیک آینده نمی تواند در این ماده شرکت داشته باشد چراکه پرتاب نیزه حذف شده است. بیت سیاح و دیگر ورزشکاران این رشته می توانند در رقابت های پرتاب نیزه و وزنه حاضر شوند.