به گزارش خبرنگار مهر، عزتالله پرنیان، رئیس هیئت ورزش جانبازان و توانیابان استان کرمانشاه صبح پنجشنبه در جمع اصحاب رسانه با بیان اینکه از اردیبهشت سال ۱۳۹۴ تاکنون مسئولیت این هیئت را بر عهده دارد، اظهار کرد: ورزش جانبازان و توانیابان نزدیک به ۲۰ رشته ورزشی برای آقایان و ۲۰ رشته برای بانوان دارد که از این میان، حدود ۱۳ تا ۱۴ رشته در استان فعال است.
وی افزود: مهمترین رشتههای فعال شامل پارادوومیدانی، فوتبال هفتنفره، پارا وزنهبرداری، تیراندازی و والیبال نشسته است که در همه این رشتهها زیرساختهای لازم و حتی ملیپوشان شاخص داریم. طی ده سال اخیر بیش از ۱۱۰ ورزشکار و مربی از استان به مسابقات برونمرزی اعزام شدهاند که اکثر آنها با مدال بازگشتهاند.
پرنیان با اشاره به جمعیت ورزشکاران هیئت گفت: حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ ورزشکار در رشتههای مختلف بهصورت آماتور فعالیت دارند. برخلاف دیگر هیئتها که از ورزشکاران شهریه میگیرند، ما نهتنها هیچ شهریهای از ورزشکاران جانباز و توانیاب دریافت نمیکنیم، بلکه تمام هزینههای آنها اعم از بیمه، تجهیزات، اعزامها و ملزومات ورزشی را خود هیئت تقبل میکند.
وی افزود: برای نمونه، در رشته پارادوومیدانی هر ورزشکار به صندلی پرتاب مخصوص نیاز دارد که هزینهبر است. اما ما این تجهیزات را رایگان در اختیار ورزشکار قرار میدهیم. بیمههای ورزشی و اعزامهای داخلی و خارجی نیز تماما توسط هیئت پرداخت میشود.
رئیس هیئت ورزش جانبازان کرمانشاه با اشاره به عملکرد ورزشکاران در مسابقات جهانی اخیر در هند گفت: در این مسابقات که با حضور ۱۰۶ کشور برگزار شد، از کرمانشاه سه ورزشکار حضور داشتند که از لحاظ تعداد اعزامی جزو دو استان برتر کشور بودیم. علیالفتنیا در پرش طول تنها با اختلاف دو سانتیمتر از مدال برنز بازماند، اما یاسین خسروی موفق شد ششمین مدال طلای برونمرزی خود را کسب کند و مهران نکویی نیز رکورد جهان را دو سانتیمتر جابهجا کرد.
پرنیان ادامه داد: اکنون استان کرمانشاه تنها استانی است که دو رکورددار جهانی در رشتههای پارادوومیدانی دارد. این افتخار نهتنها در میان استانهای کشور بلکه در سطح ملی نیز کمنظیر است.
وی افزود: در حال حاضر سه وزنهبردار کرمانشاهی در مسابقات جهانی مصر حضور دارند و تیم فوتبال هفتنفره نیز در آبانماه مسابقات آسیا و اقیانوسیه را پیشرو دارد.
وی با اشاره به برنامهریزی برای مسابقات پاراآسیایی امارات در آذرماه امسال گفت: چهار ورزشکار جوان کرمانشاهی در رشتههای پرتاب وزنه، پرتاب دیسک و دو سرعت در این رقابتها شرکت میکنند. همچنین رشتههای دیگری مانند تیراندازی، والیبال نشسته، پارا باستانی، مچاندازی و فوتبال قطع عضو نیز در استان فعال هستند.
پرنیان افزود: اخیراً رشتههای ویژه کمتوانان ذهنی نیز در کرمانشاه راهاندازی شده که در رشتههای فوتبال و دوومیدانی فعالیت دارند و امیدواریم بهزودی از میان آنان نیز ملیپوش داشته باشیم.
وی با گلایه از کمبود حمایتهای مالی تأکید کرد: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ حتی یک ریال از اداره کل ورزش و جوانان استان به حساب هیئت واریز نشده و فدراسیون نیز هیچ کمکی نکرده است. این موضوع را به استاندار و حتی در تلویزیون هم گفتهام. ادامه فعالیت ما تنها با عشق و علاقه به پرچم و وطن ممکن است.
پرنیان در پایان خواستار نگاه ویژه مسئولان به این هیئت شد و گفت: هیئت جانبازان و توانیابان کرمانشاه هیئتی مدالآور و افتخارآفرین است، اما متأسفانه مظلوم واقع شدهایم. از مسئولان انتظار داریم مانند دیگر هیئتها بلکه بهتر از آنها به ما توجه شود. ما نه شهریه میگیریم و نه منبع درآمدی داریم، اما میخواهیم برای ایران در المپیک لسآنجلس بیش از دو مدال طلا کسب کنیم. اگر میخواهند کمکی بکنند، اکنون وقتش است.
