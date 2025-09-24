  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

حضور پاراکماندار کامپوند ایران در مرحله مقدماتی مسابقات جهانی

ملی‌پوش پاراتیروکمان در مرحله مقدماتی کامپوند مسابقات قهرمانی جهان در بخش مردان به مصاف حریفان خود رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان امروز (چهارشنبه ۲ مهر) با برگزاری دیدارهای مرحله مقدماتی کامپوند در کره جنوبی پیگیری شد.

هادی نوری تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات بود که با حریفانش رقابت کرد. او در این مرحله رکورد ۶۸۴ را ثبت کرد و راهی دور حذفی شد.

فاطمه همتی دیگر نماینده ایران در بخش کامپوند رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان بود که به دلیل کلاس بندی مجوز حضور در رقابت ها را پیدا نکرد.

مسابقات پاراتیروکمان قهرمانی جهان، روز پنجشنبه (۳ مهر) با برگزاری دیدارهای مرحله حذفی ریکرو و کامپوند پیگیری می شود. در این روز هادی نوری در ماده کامپوند و غلامرضا رحیمی و محمدرضا عرب‌عامری در ماده ریکرو به مصاف حریفان‌شان می روند.

کد خبر 6600450
زینب حاجی حسینی

