پاراکماندار ایران اجازه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را پیدا نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان از امروز (سه شنبه اول مهر) در کره جنوبی آغاز شد. روز نخست این رقابت ها به برگزاری دیدارهای مقدماتی ریکرو انفرادی اختصاص داشت که طی آن محمدرضا عرب عامری و غلامرضا رحیمی به مصاف حریفان شان رفتند.

روز چهارشنبه هم دیدارهای مقدماتی انفرادی کامپوند برگزار می شود. هادی نوری تنها نماینده ایران در این بخش از مسابقات است چرا که فاطمه همتی اجازه شرکت در مسابقات را پیدا نکرده است. همتی به دلیل کلاس بندی و مسائل مربوط به آن از سوی برگزارکنندگان رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان اجازه حضور در مسابقات را پیدا نکرد.

همتی در حالی رقابت های پاراتیروکمان قهرمانی جهان را از دست داد که در بازی های پارالمپیک پاریس صاحب دو مدال نقره انفرادی و تیمی میکس شد.