به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا سیدی، سرپرست مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، مصوبات هیأت‌مدیره این سازمان در خصوص بند (۱) صورت‌جلسه شماره ۱۰۲۷ مورخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ را به شرکت‌های کارگزاری و کانون کارگزاران ابلاغ کرد.

بر اساس این مصوبه، سقف نرخ کارمزد هر یک از شرکت‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز سازمان، متناسب با مدت ارائه خدمات در طول یک سال، دو در هزار (۰.۰۰۲) مبالغ مدیریت‌شده تعیین شد.

همچنین، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار موظف است مطابق تبصره سه ماده ۳ «دستورالعمل نحوه نگهداری و نقل‌وانتقال وجوه مشتریان در شرکت‌های کارگزاری» مصوب ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ و اصلاحات بعدی، نسبت به اصلاح قراردادهای مربوط با لحاظ این مصوبه و اخذ تأیید از کمیته فقهی سازمان بورس اقدام کند.

به منظور فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در شرکت‌های کارگزاری، اجرای این مصوبه سه ماه تقویمی پس از تاریخ ابلاغ الزامی خواهد بود.

موضوع تعیین سقف کارمزد خدمات سرمایه‌گذاری وجوه مشتریان کارگزاری‌ها از مدت‌ها پیش محل بحث بین کانون کارگزاران و سازمان بورس بود. هدف از این اقدام، ایجاد شفافیت و استانداردسازی نرخ‌ها به‌منظور حمایت از منافع سرمایه‌گذاران و همسویی با الزامات نظارتی و فقهی بازار سرمایه است.