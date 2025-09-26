امید امامی، معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر میزان تولید ماده معدنی کشور بالغ بر ۵۰۰ میلیون تن است. اگر بخواهیم در حوزه طلا بررسی کنیم، باید توجه داشت که معادن طلا معمولاً بر اساس فلز محتوی شمش سنجیده میشوند. در حال حاضر حدوداً ۱۲ تن طلا از معادن کشور استحصال میشود.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است که تولید طلا به ۲۵ تن در سال برسد که انشاءالله برنامهریزیهای لازم در این خصوص انجام شده است. بهویژه در سازمان توسعه و نوسازی، توسعه معادن زرشوران در دستور کار قرار دارد که حداقل سه تن به ظرفیت طلای کشور اضافه خواهد کرد. همچنین معادن «گلوجه» و سایر معادن در استان سیستان و بلوچستان مجموعاً حدود یک تن طلا تولید خواهند داشت. در مجموع پیشبینی سازمان توسعه این است که حداقل ۴ تن به ظرفیت طلای کشور اضافه شود.
امامی ادامه داد: در حوزه سرمایهگذاری نیز برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، حداقل ۳۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در پروژههای مد نظر سازمان توسعه پیشبینی شده است. تأمین این سرمایهگذاری از طرق مختلف صورت خواهد گرفت؛ بخشی از منابع بانکی، بخشی از سرمایهگذاری خارجی، بخشی از سرمایه بخش خصوصی و منابع دولتی که البته سهم کمتری در این حوزه دارند.
وی در خصوص کاهش اثرات تحریمی و همچنین اسنپبک در حوزه معادن و صنعت کشور گفت: این موضوع بحث پیچیدهای است، اما اولین عاملی که میتواند اثرات اسنپبک را کاهش دهد، هماهنگی بیشتر میان ارگانهای دخیل در حوزه معدن و ذینفعان است. عملاً گمرک باید همکاری بیشتری داشته باشد، بانک مرکزی نیز همکاری بیشتری داشته باشد و به طور کلی باید میان ارکان تأثیرگذار در بخش معدن هماهنگی بیشتری ایجاد شود.
امامی گفت: همچنین ایجاد تنوع در روشهای صادرات، بازگشت ارز و استفاده از ابزارهایی مانند تهاتر میتواند در کاهش اثرات تحریمها و مشکلات ناشی از آن نقش مهمی ایفا کند.
نظر شما