  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۱۱

۲ معدن طلا به مزایده می‌رود

۲ معدن طلا به مزایده می‌رود

رئیس هیئت عامل ایمیدرو اعلام کرد که دو معدن مهم طلا به‌زودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: دو معدن مهم طلا به‌زودی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و اسناد مزایده آنها در آینده نزدیک در دسترس سرمایه‌گذاران قرار خواهد گرفت.

آقاجانلو اظهار کرد: این معادن طلا در استان‌های زنجان و آذربایجان غربی واقع شده‌اند و به صورت مزایده واگذار خواهند شد.

وی ادامه داد: معدن طلای زنجان یک معدن فوق‌العاده است و به عنوان عضو نخست در این حوزه شناخته می‌شود. انتظار می‌رود با نتایج مثبت اکتشافات انجام شده در این منطقه، میزان ذخایر این معدن افزایش یابد.

معاون وزیر صمت تاکید کرد: مزایده دیگر مربوط به توسعه معدن طلای زرشوران است که بزرگ‌ترین معدن طلای کشور محسوب می‌شود و در حال حاضر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت می‌کند.

آقاجانلو خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامه‌های توسعه‌ای برای بهره‌برداری بهتر و افزایش تولید طلای کشور است.

کد خبر 6558358
سمیه رسولی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها