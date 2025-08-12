به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آقاجانلو رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اعلام کرد: دو معدن مهم طلا بهزودی در اختیار سرمایهگذاران قرار میگیرد و اسناد مزایده آنها در آینده نزدیک در دسترس سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
آقاجانلو اظهار کرد: این معادن طلا در استانهای زنجان و آذربایجان غربی واقع شدهاند و به صورت مزایده واگذار خواهند شد.
وی ادامه داد: معدن طلای زنجان یک معدن فوقالعاده است و به عنوان عضو نخست در این حوزه شناخته میشود. انتظار میرود با نتایج مثبت اکتشافات انجام شده در این منطقه، میزان ذخایر این معدن افزایش یابد.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: مزایده دیگر مربوط به توسعه معدن طلای زرشوران است که بزرگترین معدن طلای کشور محسوب میشود و در حال حاضر با حداقل ظرفیت تولید فعالیت میکند.
آقاجانلو خاطرنشان کرد: این اقدامات بخشی از برنامههای توسعهای برای بهرهبرداری بهتر و افزایش تولید طلای کشور است.
