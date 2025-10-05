نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام نرخ‌هایی پایین‌تر از قیمت واقعی طلا از سوی برخی پلتفرم‌های آنلاین اظهار کرد: در دو روز گذشته، همزمان با کاهش قیمت طلا، تعدادی از این پلتفرم‌ها -که تحویل فیزیکی ندارند-، قیمت‌هایی غیرواقعی منتشر کرده‌اند. همین موضوع موجب تماس‌ها و مراجعات متعدد شهروندان به اتحادیه طلا و اعتراض آنان به عملکرد این سامانه‌ها شده است.

وی توضیح داد: این پلتفرم‌ها دیروز، هر گرم طلا را بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان کمتر از نرخ واقعی اعلام می‌کردند و امروز نیز این اختلاف به حدود ۲۰۰ تا ۳۵۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان با تأکید بر ضرورت نظارت بیشتر بر عملکرد این کسب‌وکارها افزود: نظارت بر این پلتفرم‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی است، اما از آنجا که کاربران تنها می‌توانند در همان بستر خرید و فروش انجام دهند و امکان اعتراض یا معامله در جای دیگر را ندارند، لازم است کنترل و بازرسی‌ها با جدیت بیشتری صورت گیرد.

او ادامه داد: در روزهای اخیر، واریز وجوه به حساب فروشندگان با تأخیر انجام می‌شود و معمولاً بین یک تا سه روز زمان می‌برد تا مبالغ تسویه شود. این پلتفرم‌ها طلا را ارزان‌تر از نرخ واقعی خریداری کرده و پرداخت‌ها را نیز با تأخیر انجام می‌دهند.

رئیس اتحادیه طلا، جواهر، نقره و سکه تهران تصریح کرد: هم‌زمان با افزایش فروش از سوی مردم، برخی از این پلتفرم‌ها قیمت‌ها را به‌طور غیرمنطقی پایین‌تر از نرخ واقعی بازار اعلام می‌کنند. در حالی‌که عرف بازار حداکثر تا ۵۰ هزار تومان کمتر از نرخ واقعی است، اما طی دو روز گذشته اختلاف قیمت‌ها به ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار تومان رسیده است.

بذرافشان گفت: طی یک سال گذشته بارها نسبت به چنین تخلفاتی هشدار داده‌ایم و انتظار می‌رود نظارت بر فعالیت این پلتفرم‌ها و کسب‌وکارهای مجازی به‌صورت دقیق‌تر و مؤثرتر انجام شود.