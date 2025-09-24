در مشاوره تحصیلی چه سوالاتی را باید بپرسیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مشاوره تحصیلی و بایدها و نبایدهای سوالات مشاوره تحصیلی چیست؟ سوال از مشاور تحصیلی چه فایده‌ای دارد؟ چه سوالاتی از مشاور تحصیلی بپرسیم؟ چطور باید با مشاوران تحصیلی برخورد کنیم و کدام مشکلات را به او بازگو کنیم؟ پیدا کردن درمانگر مناسب که دانش و تجربه کافی را از دوره مشاوره روانشناسی برای مشاوره محصلان کسب کرده باشد، برای شما می‌تواند دشوار به نظر برسد اما باید و نبایدهای سوالاتی که باید از مشاور بپرسید هم توانایی و مهارت ویژه ای را نیاز دارد تا بتوانید از جلسه مشاوره خود بهترین جواب را بگیرید.

همچنین، اگر شما والد هستید، حتماً بدانید که مراجعه به مشاوره کودک گاهی خیلی مهمتر از مشاوره تحصیلی می‌باشد. مشاوره کودک یک نوعی از مشاوره روانشناسی است که مخصوص آسیب‌ها و یا اختلالات یادگیری کودکان است. این مشاوره روانشناسی بهتر است قبل از مشاوره تحصیلی انجام بشود تا مشکلات ریشه‌ای کودک و نوجوان با مشاوره روانشناسی برطرف بشود و سپس به سراغ وضعیت تحصیل او برویم.

حال در ادامه این مطلب می‌خواهیم جدا از مشاوره روانشناسی، ببینیم که به عنوان والد یا نوجوان، بهتر است چه سوالاتی از مشاور تحصیلی بپرسیم. در ادامه این مطلب که به کمک کلینیک روانشناسی بینش نوین تهیه شده است همراه ما باشید.

رایج‌ترین سوالات دانش آموزان و دانشجویان در مشاوره تحصیلی چیست؟

مشاوران تحصیلی به عنوان راهنما عمل می‌کنند و به شما در انتخاب رشته کمک می‌کنند. با کمک مشاوره تحصیلی و طرح پرسش‌های مناسب از مشاور به اهداف تحصیلی خود دست می‌یابید و از اشتباهات پرهزینه خودداری می‌کنید؛ مانند وقت گذاشتن روی درس‌هایی که در مدرک شما به حساب نمی آیند و می‌تواند زمان شما را در مدرسه تلف کنند.

سوال از مشاور تحصیلی به شما کمک می‌کند تا نقاط ضعف خود را از بین ببرید و در مسیر کنکورتان بی نقص جلو بروید. موارد زیر چند مورد از سوالات متداول از مشاوران تحصیلی می‌باشد.

آیا تفریح تأثیر منفی بر درس خواندن دارد؟

یکی از سوالات مشاوره تحصیلی مهم این است که تفریح هم مانند هر چیز دیگری برای ذهن و بدن نیاز است اما رعایت تعادل بین درس و تفریح نکته مهمی است که توسط دانش آموزان و دانشجویان باهوش همیشه رعایت می‌شود. تفریح زیادی که باعث درد جسمانی و یا خستگی چشم شما شود به درس شما لطمه زیادی وارد می‌کند چرا که باید وقت و زمان را صرف این کنید که خستگی تان در برود و همچنین قسمتی از ذهن شما را مشغول نگه می‌دارد که برای به خاطر سپردن مطالب چندان جالب نیست.

اگر برنامه درسی که خود یا مشاوره تحصیلیتان برای شما برنامه ریزی کرده است، به واسطه درس یا استاد دیگر به هم بریزد تکلیف چیست؟

در بین سوالاتی که باید از مشاور کنکور پرسید، حتماً شیوه چیدن برنامه درسی را داشته باشید. هر زمان که احساس کرده‌اید برای گذاشتن وقت بین دو درس یا معلم بر سر دو راهی قرار گرفته‌اید بهترین کار این است که طبق بودجه بندی دروس پیش بروید. ابتدا لیستی تهیه کنید از دروس و ضرایب آن و یا درجه اهمیت و اولویت آن با توجه به رشته تحصیلیتان، به خصوص در رابطه با کنکور. این لیست باعث می‌شود تا مسیر مشخصی در پیش بگیرید و با توجه به آن شاید مجبور باشید برنامه ریزی تحصیلیتان را از نو برنامه ریزی کنید.

دروسی که اهمیت بیشتری دارند را بیشتر بخوانیم یا دروسی که در آنها ضعیف هستیم؟

اگر نمی‌دانید که چه سوالاتی از مشاور تحصیلی بپرسیم، باید سوالاتتان را از مهم‌ترین دروس شروع کنید. خواندن هر دو درس مهم است اما رعایت اولویت از آن مهم‌تر! بنابراین توصیه ما به شما این است که ابتدا در اولویت خود دروس مهمی که ضرایب بالاتری دارند را بخوانید و بعد از آن به دروسی که در آنها ضعیف هستید سر بزنید. می‌توانید تایم خود را به بازه‌های ۹۰ دقیقه‌ای تقسیم کنید و به ازای هر ۲ پارت ۹۰ دقیقه‌ای که دروس مهمتان را مطالعه می‌کنید، یک پارت ۹۰ دقیقه‌ای را به دروسی که در آنها ضعیف هستید اختصاص دهید.

راه جلوگیری از فراموشی دروسی که خوانده‌ایم چیست؟

بهترین و راحت ترین راه تکرار است و تکرار! مرور دروس به ویژه در بازه‌های کوتاه مدت بهترین کاری است که می‌توانید انجام دهید. مدت زمانی که برای مرور یک درس یا مبحث باید در نظر بگیرید بستگی به این دارد که درس عمومی باشد یا اختصاصی. اگر عمومی است، هر ۲ یا ۳ روز یکبار و اگر اختصاصی است بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مثلاً یک روز در میانبرهای مرور کافی است.

البته بسیاری از اختلالات یادگیری، می‌تواند ریشه در اتفاقات روحی و روانی کودک و نوجوان داشته باشد. در این صورت باید مشاوره کودک و مشاوره نوجوان را هم در نظر داشته باشید تا در کنار مشاور تحصیلی، کار درمان را شروع کند.

در جلسه مشاوره از مشاور تحصیلی چه بپرسیم؟

یک سوال مهم این است که از مشاور کنکور چه بپرسیم و چه نپرسیم. اولین روز جلسه مشاوره تحصیلی شماست احتمالاً برای شما دنیایی کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد. شما در حال ورود به زمانی از زندگی خود هستید که با استقلال بیشتر و انتخاب‌های زندگی بیشتری همراه است.

ممکن است از خودتان بپرسید در اولین جلسه مشاوره چه بگوییم؟ بیایید با چند سوال کلی که ممکن است بخواهید در مورد شیوه درس خواندنتان بپرسید شروع کنیم. سوالاتی مانند:

چگونه باید برای برنامه درسی خود، برنامه ریزی کنم؟

من در یک درس خاص ضعیف هستم، چطور می‌توانم آن را تقویت کنم؟

من خیلی خوب درس می‌خوانم اما در آزمون‌ها به خوبی نتیجه نمی‌گیرم. مشکل کجاست؟

چه فضا و محیطی برای درس خواندن من مناسب است؟

چه ساعت از روز مناسب درس خواندن است؟

جواب یک سری سوالاتی که باید از مشاور کنکور چه بپرسیم، برای پیشبرد اهدافتان بسیار واجب است. سوالاتی مربوط به مدیریت زمان و استرس مانند سوال‌های زیر:

قبل از تعطیلات نوروز باید بیشتر مطالعه کنیم و یا بعد از آن؟

زمان کمی برایم باقی مانده و بین دو درس باید انتخاب کنیم، چاره چیست؟

هنگام آزمون‌های آزمایشی یا امتحانات به شدت استرس می‌گیرم، چه راهکاری برایم می‌شناسید؟

در طول روز چند ساعت را باید به مطالعه کردن اختصاص بدهم؟

چگونه زمانم را بین درس خواندن و یا تست زنی تقسیم کنم؟

نتیجه گیری

سوالات مشاوره‌ای کنکور باید توسط دانش آموز یا والدین او پرسیده شود. مهم است که بتوانید برای همه سوال‌های مشاوره‌ای پاسخ مناسب پیدا کنید. همه دانش آموزان و دانشجویان به خصوص محصلان کنکوری، برای اینکه بتوانند فرصت‌های موجود برای آینده‌ی خود را بسازند و مسیر تحصیلی و در نهایت شغلی مناسبی داشته باشند باید بدانید که از مشاور تحصیلی کنکور چه بپرسیم و با کمک گرفتن از یک مشاوره تحصیلی و مرکز مشاوره باتجربه این مسیر را با موفقیت بپیمایید.

