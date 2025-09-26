به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در آستانه دیدار حساس خود مقابل شمسآذر در هفته پنجم لیگ برتر، تمرینات خود را با روحیهای متفاوت دنبال میکند. ریکاردو ساپینتو سرمربی آبیپوشان در صحبتهای اختصاصی با مهاجمان تیم بر ضرورت پایان دادن به بحران گلزنی تاکید کرده و تلاش دارد انگیزه آنها را برای این دیدار بالا ببرد.
تا به اینجای فصل، مهاجمان استقلال شامل داکنز نازون، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی هنوز موفق به گلزنی برای تیم نشدهاند؛ موضوعی که به یکی از مهمترین چالشهای آبیپوشان تبدیل شده و فشار زیادی بر کادر فنی و بازیکنان وارد کرده است. ناکامی مهاجمان در باز کردن دروازه حریفان باعث شد تا ساپینتو پیش از دیدار با شمسآذر جلسهای ویژه با آنها برگزار کند.
سرمربی پرتغالی استقلال ضمن تاکید بر تواناییهای فردی هر یک از مهاجمان، از آنها خواست تا با اعتماد به نفس بیشتری وارد زمین شوند. ساپینتو خطاب به مهاجم جوان تیم، به ویژه تاکید کرده که «قطعا گلزنی میکنی» و از او خواسته با آرامش و تمرکز بالا فرصتهای پیشروی خود را تبدیل به گل کند.
دیدار روز جمعه مقابل شمسآذر فرصتی مهم برای مهاجمان استقلال به شمار میآید تا با پایان دادن به دوران گلزنینکردن، علاوه بر بازگرداندن اعتماد به نفس خود، زمینه موفقیت تیم را در ادامه فصل فراهم کنند. کادر فنی امیدوار است این دیدار بتواند نقطه عطفی در روند خط حمله آبیها باشد.
