به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر روز جمعه ۴ مهر در ورزشگاه سردار آزادگان شهر قزوین به مصاف تیم شمسآذر خواهد رفت.
آبیپوشان که در ۴ بازی گذشته خود تنها موفق به کسب ۴ امتیاز شدهاند، با انگیزه بالا به دنبال جبران نتایج ضعیف اخیر و ثبت دومین پیروزی خارج از خانه در فصل جدید هستند. این دیدار برای استقلال از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که کادر فنی تلاش دارد روند ناکامیها را متوقف کند و روحیه تیم را بازگرداند.
تغییر مداوم مهاجم نوک؛ یک چالش بزرگ برای ساپینتو
ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال، در ۵ دیدار اخیر تیمش (شامل سوپرجام و لیگ برتر) از مهاجمان نوک متفاوتی استفاده کرده است که نشان میدهد هنوز به ترکیب ثابت در این پست نرسیده و این یکی از چالشهای اصلی آبیپوشان است.
* در دیدار سوپرجام، محمدرضا آزادی به عنوان مهاجم نوک در ترکیب اصلی قرار گرفت.
* در هفته اول لیگ برتر، سعید سحرخیزان این مسئولیت را بر عهده داشت.
* در هفته دوم و سوم، باز هم ساپینتو به سراغ سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی رفت، اما تغییرات ادامه داشت.
* در دیدار هفته چهارم مقابل پیکان، منیر الحدادی به عنوان مهاجم نوک به میدان رفت.
این تغییرات مداوم نشاندهنده آن است که ساپینتو هنوز نتوانسته بازیکن ایدهآل خود را برای پست مهاجم نوک پیدا کند. چالشی که نه تنها بر روند گلزنی استقلال تأثیر گذاشته، بلکه باعث شده تیم در ایجاد ثبات تاکتیکی نیز دچار مشکل شود.
ناکامی مهاجمان نوک استقلال در گلزنی
نکته قابل توجه این است که هیچ یک از ۵ مهاجم نوک استقلال در دیدارهای اخیر موفق به گلزنی نشدهاند؛ موضوعی که فشار را بر کادر فنی افزایش داده و بحثهای زیادی میان هواداران به وجود آورده است. استقلال در نقل و انتقالات پیش فصل بازیکنان مشهوری را در پست مهاجم به خدمت گرفت که هیچکدام از آنها هنوز موفق به گلزنی نشده اند.
با توجه به این شرایط، دیدار روز جمعه مقابل شمسآذر برای استقلال حکم یک آزمون بزرگ را دارد. آبیها نیاز دارند تا هم روند ناکامیهای خود را پایان دهند و هم با یک نمایش متقاعدکننده، اعتماد هواداران را بازگردانند. در این میان، تصمیم ساپینتو درباره انتخاب مهاجم نوک برای این دیدار میتواند یکی از مهمترین نکات تاکتیکی بازی باشد.
نظر شما