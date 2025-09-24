اصفهان میزبان ملی پوشان والیبال ساحلی ناشنوا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، تیم‌های والیبال ساحلی «الف» و «ب» ناشنوایان که برای حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ آماده می‌شوند، روز چهارشنبه (۲ مهر) وارد اردو می‌شوند تا از روز پنجشنبه ششمین مرحله تمرینات شان را آغاز کنند.

اردوی پیشین ملی پوشان والیبال ساحلی در بندرترکمن برگزار شد اما این اردو در استان اصفهان پیگیری خواهد شد.

حسام الدین خیر اندیش و مسعود رستگار (تیم الف) همراه با امیر علی علیزاده و امیر حسین بابو کوهستانی (تیم ب) بازیکنان اردونشین والیبال ساحلی ناشنوایان هستند که تا ۸ مهر زیر نظر فریدون الهامی (سرمربی) و رضا گلزاری (مربی) پیگیر تمرینات خود خواهند بود. بهنام بگجانی هم به عنوان سرپرست کنار آنها حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.