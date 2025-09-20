  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۴۶

تیراندازان المپیکی ناشنوا دوباره به اردو فراخوانده شدند

اعضای تیم ملی تیراندازی مردان و زنان در هر دو بخش تپانچه و تفنگ، تمرینات آماده سازی خود برای شرکت در بازی‌های المپیک را در محل فدراسیون تیراندازی دنبال می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، طبق برنامه اعلام شده از سوی مصطفی احمدی (سرمربی تفنگ و تپانچه) و زهرا سمیعی مجدآبادی (مربی تفنگ و تپانچه) دور جدید تمرینات تیراندازان ناشنوا برای اعزام به بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ از روز یکشنبه (۳۰ شهریور) آغاز می‌شود.

به همین منظور آنها امروز (شنبه ۲۹ شهریور) وارد محل اردوی خود در فدراسیون تیراندازی می‌شوند تا از فردا تمرینات شأن را آغاز کنند و تا ۶ مهر پیگیر آن باشند.

اسامی اردونشینان تیم ملی تیراندازی ناشنوایان به این شرح است:

تپانچه
* مبینا عاملی نژاد
* مهلا سمیعی
*بیژن غفاری

تفنگ
* زهرا حاجیلری
* مینا رستاقی
* محمد مهدی اشتری
* بهزاد عزیزی

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.

کد خبر 6595206
فریبا جلیل خانی

