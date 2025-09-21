پیگیری تمرینات کاراته کاهای ناشنوا برای حضور روی تاتامی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، دور جدید اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان به صورت مجزا برای اردونشینان کومیته و کاتا پیگیری می‌شود.

بر این اساس میلاد صادق زاده (وزن ۶۰- کیلوگرم)، حسین تبرته فراهانی (وزن ۸۴+ کیلوگرم)، علیرضا کیشانی (وزن ۶۷- کیلوگرم)، کامران رضایی نژاد (۷۵- کیلوگرم) و ابراهیم پورکاشانی (۸۴- کیلوگرم) اردونشینان تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته هستند که امروز (یکشنبه ۳۰ شهریور) وارد محل اردوی خود در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون می‌شوند تا از روز دوشنبه تمرینات شأن را در قالب هشتمین مرحله اردو آغاز کنند.

همچون اردوهای قبل غلامعلی حیدری هدایت اردونشینان کاراته در بخش کومیته را بر عهده دارد. محمدرضا هوشیار و رضا رستاخیز، وی را در امر آماده سازی اردونشینان همراهی می‌کنند ضمن اینکه حسین کوهی هم به عنوان مربی بدنساز در کنار اعضای کادر فنی و ملی پوشان حضور خواهد داشت.

اردوی تیم ملی کاراته در بخش کاتا هم همزمان در استان فارس آغاز می‌شود. پژمان گلچهره، رضا فضلی و حمید مهدی نژاد اردونشینان این تیم هستند که زیر نظر فرید حقیقی (سرمربی) و مسعود زارع (مربی) تمرینات شأن را دنبال می‌کنند.

هشتمین مرحله اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان در بخش کومیته تا ۷ مهر ادامه خواهد داشت و تمرینات بخش کاتا هم تا ۸ مهر دنبال می‌شود.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد.