به گزارش خبرنگار مهر، حجت جباری ظهر چهارشنبه در جلسه بزرگداشت روز ملی غار پاک به مناسبت دوم مهرماه با بیان اینکه تاکنون ۵۵ غار در شهرستانهای مختلف استان شناسایی شده است، افزود: از بین غارهای آذربایجان غربی، دو غار سهولان در مهاباد و قلایچی در بوکان از قابلیت گردشگری برخوردار هستند.
وی غار سهولان شبیه غار علیصدر در همدان است، عنوان کرد: هم اکنون این غار توسط جوامع محلی مورد بهره برداری قرار میگیرد و برای افزایش تعداد بازدیدکنندگان نیازمند اقدامات حفاظتی از جمله بهبود سیستم روشنایی هستیم که در این زمینه مطالعات در حال انجام است.
وی با بیان اینکه غار آبی سهولان که بهعنوان دومین غار آبی بزرگ کشور شناخته میشود و سالانه پذیرای هزاران گردشگر داخلی و خارجی است، افزود: حفاظت و بهرهبرداری اصولی از غار سهولان نیازمند تقویت زیرساختهای حفاظتی، کنترل آلایندهها، مدیریت پسماند و ساماندهی بازدیدهای گردشگری است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی افزود: با توجه به جایگاه ویژه این غار در توسعه گردشگری استان، همکاری تمامی دستگاههای متولی برای حفظ و معرفی این میراث طبیعی ضروری است.
جباری خاطرنشان کرد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان با جدیت برنامههای نظارتی و حفاظتی خود را در غار سهولان پیگیری خواهد کرد تا این اثر ارزشمند طبیعی برای نسلهای آینده نیز حفظ شود.
در ادامه جلسه، کارشناسان حاضر به بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود در زمینه راهکارهای ارتقای وضعیت حفاظتی، افزایش سطح آگاهی بازدیدکنندگان، ایجاد مسیرهای ایمن برای گردشگران و همچنین تأکید بر آموزش جوامع محلی در زمینه حفظ محیط زیست پرداختند.
نظر شما