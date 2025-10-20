افت ۳۱ هزار واحدی شاخص بورس در پایان معاملات دوشنبه

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در فضایی منفی آغاز شد و در پایان معاملات با فشار فروش در نمادهای بزرگ به کار خود پایان داد. شاخص کل با افت ۳۱ هزار و ۱۵۶ واحدی در سطح ۳,۰۵۶,۶۶۴ واحد ایستاد.

شاخص کل هم‌وزن نیز با کاهش ۱,۸۸۴ واحدی عدد ۸۹۲,۸۹۷ واحد را ثبت کرد که نشان می‌دهد دامنه افت صرفاً محدود به نمادهای شاخص‌ساز نبوده و بسیاری از نمادهای کوچک‌تر نیز با فشار عرضه مواجه شدند.

ارزش بازار در پایان معاملات به حدود ۹۱ میلیون و ۵۴۷ هزار میلیارد ریال رسید. تعداد معاملات روز به ۵۰۷ هزار و ۴۷۸ فقره و ارزش معاملات به ۱۳۹ هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال رسید. حجم دادوستدها نیز ۳۴ میلیارد و ۶۴۷ میلیون سهم بود که نشان‌دهنده فعالیت نسبتاً بالای معامله‌گران اما در فضای نزولی بازار است.

کارشناسان بورس معتقدند افت امروز بیشتر ناشی از فشار نقدینگی، ابهام در سیاست‌های ارزی و کم‌تحرکی حقوقی‌ها بوده است. کاهش تقاضای مؤثر در نمادهای پالایشی و فلزی و همچنین تعدیل انتظارات از گزارش‌های فصلی نیز بر روند منفی شاخص تأثیر گذاشت.

با این حال، برخی تحلیلگران تاکید می‌کنند بازار در محدوده فعلی به سطوح حمایتی مهم نزدیک شده و در صورت بهبود متغیرهای کلان، امکان بازگشت تدریجی شاخص‌ها در نیمه دوم هفته وجود دارد.

به این ترتیب، معاملات امروز بورس در حالی پایان یافت که نماگرهای اصلی بازار کاهش یافتند و جو عمومی معاملات بیشتر حالت انتظار و احتیاط به خود گرفت.