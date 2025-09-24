به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، بعد از سخنرانی تلویزیونی شب گذشته رهبر معظم انقلاب در صفحه شخصی خود در شبکه ویراستی نوشت: «قدرت ایران مردمی است. همین باوری که به ملت شجاعمان داشتیم، قوت قلبی به ما داد که با توسل به حیدر کرار (ع) پای برگزاری راهپیمایی غدیر در روز ۲۴ خرداد - که واقعاً روز مردم بود - بمانیم. این حضور شگفت‌انگیز (در سایه تهدید) نقطه عطفی در دفاع ترکیبی ایران اسلامی بود که نقشه شوم دشمن را برهم زد.

رهبر انقلاب شب گذشته در بخشی از سخنرانی تلویزیونی خود با اشاره به حضور چشم‌گیر و تاریخی مردم در خیابان‌های شهرهای سراسر کشور در روزهای ۲۳ و ۲۴ خرداد (بعد از نماز جمعه و در اجتماع غدیرِ روز شنبه)، گفتند: «ایرانِ امروز و ان‌شاءالله فردا، همان ایرانِ روز بیست‌وسوّم خرداد و بیست‌وچهارم خرداد است که مردم آمدند خیابان‌ها را پُر کردند و علیه صهیون ملعون و آمریکای جنایتکار شعار دادند. این مسئله‌ی اوّلی که می‌خواستم عرض کنم. نکته‌اش هم این بود که این اتّحاد ملّی، این یکپارچگی مردم همچنان وجود دارد و وجود خواهد داشت؛ البتّه همه هم در مقابل آن مسئول هستیم.»