کاروان صٌمود
در سایه ورشکستگی و بیعملی مطلق سازمان ملل متحد، شورای امنیت، و دیگر نهادهای بینالمللی، تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر از مردم غزه در حملات هوایی مداوم و سنگین رژیم صهیونیستی شهید و صدها هزار تن دیگر زخمی شدند.
برخلاف حمایت، همدستی، و سکوت معنادار برخی دولتها، تراژدی غزه روزبهروز وجدانهای بیدار و جانهای آزاده جهان را بههم نزدیکتر میکند؛ از تظاهرات و اعتراضهای خیابانی علیه اسرائیل تا ابتکارهای عملی شجاعانه و ایثارگرانه برای شکستن محاصره غزه.
پس از تجربه اعزام کشتیِ «حنظله» و «مادلین» برای شکستن محاصره غزه، صدها نفر از آزادیخواهان، فعالان حقوقبشر، و هواداران مردم مظلوم فلسطین از ۶ قاره جهان و ۴۴ کشور، از اویل شهریور در قالب «کاروان صُمود» در حال آمادهسازی اعزام بیش از ۵۰ کشتی و قایق به غزه هستند.
گروه بینالملل مهر در پرونده «کاروان صٌمود؛ همبستگی جهانی علیه محاصره غزه» هر روز اخبار، حواشی و تحولات این حرکت جهانی را لحظهبهلحظه پوشش میدهد.