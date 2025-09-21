کاروان صٌمود

در سایه ورشکستگی و بی‌عملی مطلق سازمان‌ ملل متحد، شورای امنیت، و دیگر نهادهای بین‌المللی، تاکنون بیش از ۶۵ هزار نفر از مردم غزه در حملات هوایی مداوم و سنگین رژیم صهیونیستی شهید و صدها هزار تن دیگر زخمی شدند.

برخلاف حمایت، همدستی، و سکوت معنادار برخی دولت‌ها، تراژدی غزه روزبه‌روز وجدان‌های بیدار و جان‌های آزاده جهان را به‌هم نزدیک‌تر می‌کند؛ از تظاهرات و اعتراض‌های خیابانی علیه اسرائیل تا ابتکارهای عملی شجاعانه و ایثارگرانه برای شکستن محاصره غزه.



پس از تجربه اعزام کشتیِ «حنظله» و «مادلین» برای شکستن محاصره غزه، صدها نفر از آزادی‌خواهان، فعالان حقوق‌بشر، و هواداران مردم مظلوم فلسطین از ۶ قاره جهان و ۴۴ کشور، از اویل شهریور در قالب «کاروان صُمود» در حال آماده‌سازی اعزام بیش از ۵۰ کشتی و قایق به غزه هستند.



