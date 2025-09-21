به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه اعلام کرد که پهپادهای شناسایی بارها بر فراز کشتیهای ناوگان جهانی دیده شدهاند و برخی از آنها بسیار به کشتیها نزدیک شدهاند.
کمیته بینالمللی شکستن محاصره غزه تاکید کرد که پرواز بی سابقه این پهپادها بر فراز کشتیهای ناوگان جهانی صمود نگران کننده است.
از سوی دیگر یک عضو کاروان صمود گفت که کاروان در جایی متوقف شده و در کشتیها وضعیت قرمز اعلام شده است.
کاروان جهانی «صمود» متشکل از چندین کشتی با هدف کمک به مردم غزه و شکستن محاصره این باریکه، اوایل شهریور ماه از بندر بارسلون اسپانیا حرکت خود را آغاز کرد و به تدریج کشتیهای دیگری از مناطق مختلف جهان به آن پیوستند.
نظر شما