به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا خان محمدی در آئین افتتاح مدارس هدف احداث شده توسط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: با حمایت خیران مدرسه ساز حدود ۲۴۰۰ پروژه با ظرفیت ۱۲ هزار کلاس درس به ظرفیت کلاس‌های درس ما اضافه شد.

رئیس سازمان نوسازی مدارس افزود: مشارکت خیران هم برای مدرسه سازی حدود ۶۰ درصد بوده است.

وی با بیان اینکه پیش بینی می‌کنیم که حدود ۷۴۰۰ پروژه تا پایان سال به نتیجه برسد؛ گفت: بخش مهمی از این پروژه‌ها در مهر امسال مورد بهره برداری قرار گرفت و مابقی آن‌ها با حمایت دولت و نهادهای مردمی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، سپاه پاسداران و بسیج سازندگی به بهره برداری خواهد رسید.