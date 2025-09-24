قادری: ۷۰ نفر از غرق شدن در دریای ساری نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قادری بعدازظهر چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار داشت: ۷۰ نفر از مسافران از غرق شدن و مرگ حتمی در سواحل مرکز استان توسط ناجیان غریق نجات یافتهاند.
قادری با بیان اینکه شهرستان ساری با بیش از ۱۳ کیلومتر نوار ساحلی، دارای طرح سالمسازی دریا و بیش از ۱۲۰ ناجی غریق فعال است، ضمن تقدیر از همه دستگاههای متولی در اجرای این طرح افزود: برای سومین سال پیاپی، سواحل مرکز استان بدون غرقی بوده است که این مهم با همراهی، همدلی و همکاری همه دستگاههای مرتبط محقق شده است.
وی همچنین گفت: علاوه بر ۷۰ نفر نجات یافته در تابستان امسال، بیش از ۲۰۰ نفر نیز از خدمات اورژانسی و دارویی در طرحهای دریایی شهرستان ساری بهرهمند شدهاند.
قادری در پایان ابراز امیدواری کرد که این همکاریهای بین دستگاهی تداوم یافته و خدمات هر چه بهتر و مطلوبتری به همشهریان و مسافران ارائه شود.
