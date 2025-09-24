  1. استانها
  2. مازندران
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۰۰

سیاسرانی: زیرساخت‌های شهری کجور با اجرای پروژه ها بهبود یافته است

کجور - شهردار کجور از اجرای پروژه های مختلف از جمله عملیات روکش آسفالت با هدف بهبود کیفیت معابر شهری خبر داد.

علی سیاسرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف افزود: عملیات روکش آسفالت در خیابان امام جعفر صادق (ع) با هدف بهبود کیفیت معابر شهری به اجرا درآمده است.

وی همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: یک دستگاه کامیون پرس زباله ۶ تن با سال تولید ۱۴۰۴ و صفر کیلومتر توسط شهرداری کجور خریداری شده و به ناوگان ماشین‌آلات شهرداری افزوده شده است تا خدمات بهتری به شهروندان شریف ارائه شود.

شهردار کجور تصریح کرد: تأمین اعتبار این پروژه‌ها از محل ماده ۵۸ قانون الحاق (۲) به شهرداری‌ها و منابع داخلی شهرداری صورت گرفته است.

سیاسرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند در ارتقای رفاه و رضایت شهروندان نقش مؤثری ایفا کند.

