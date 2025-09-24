علی سیاسرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای پروژه‌های مختلف افزود: عملیات روکش آسفالت در خیابان امام جعفر صادق (ع) با هدف بهبود کیفیت معابر شهری به اجرا درآمده است.

وی همچنین ضمن قدردانی از حمایت‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور گفت: یک دستگاه کامیون پرس زباله ۶ تن با سال تولید ۱۴۰۴ و صفر کیلومتر توسط شهرداری کجور خریداری شده و به ناوگان ماشین‌آلات شهرداری افزوده شده است تا خدمات بهتری به شهروندان شریف ارائه شود.

شهردار کجور تصریح کرد: تأمین اعتبار این پروژه‌ها از محل ماده ۵۸ قانون الحاق (۲) به شهرداری‌ها و منابع داخلی شهرداری صورت گرفته است.

سیاسرانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این اقدامات بتواند در ارتقای رفاه و رضایت شهروندان نقش مؤثری ایفا کند.