۵۶۶ فقره تغییر کاربری در مزارع آمل شناسایی شد

آمل - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، از رشد ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی به تعداد ۵۶۶ فقره خبر داد.

امیر هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر از رشد ۳۵ درصدی شناسایی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اظهار کرد: تعداد ۵۶۶ مورد تغییر کاربری ترولید در قالب هزار و ۴۷ قطعه زمین شناسایی شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش داشته است.

هادی‌زاده ادامه داد: این افزایش نشان‌دهنده جدیت جهاد کشاورزی در حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان است و تغییر کاربری غیرمجاز تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود.

وی همچنین از مردم خواست قبل از هر اقدام به تغییر کاربری، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت کرده و از پیامدهای قانونی آن مطلع شوند.

هادی‌زاده تاکید کرد: با همکاری مراجع قضائی و انتظامی، برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفین انجام خواهد شد.

