نورانی: اقتصاد کشاورزی گلستان نیازمند توجه و اصلاحات فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی شامگاه پنجشنبه در جلسه کمسیون کشاورزی گلستان با تأکید بر جایگاه کشاورزی در اقتصاد استان، گفت: سهم گلستان از اقتصاد ملی در بخش کشاورزی کمتر از نسبت جمعیت آن است.

وی با بیان اینکه استان کشاورزی‌خیز گلستان توان بالقوه زیادی دارد، افزود: سهم استان گلستان در اقتصاد کشور به اندازه جمعیتش نیست و این موضوع در رده‌بندی اقتصادی استان‌ها مشهود است.

نورانی ادامه داد: اگر روند کنونی ادامه یابد، نسل‌های بعدی فعالان اقتصادی شناخته شده‌ای نخواهیم داشت. این هشدار جدی است که باید به آن توجه کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان به ضرورت به‌روزرسانی و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی اشاره کرد و گفت: باید با کمک منابع ملی و ارزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان تقویت شود تا بتوانیم از محصولات کشاورزی به‌صورت کامل بهره‌برداری کنیم.

وی همچنین به اهمیت حمایت بانکی و نقش بانک کشاورزی در این زمینه پرداخت و اظهار کرد: انتظار می‌رود با تخصیص منابع ارزان‌قیمت، بخش کشاورزی را تقویت کرد، چرا که این بخش پایه اقتصاد و اقتدار ملی است.

نورانی با اشاره به محدودیت منابع و تورم‌های موجود، خواستار برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای حمایت از فعالان اقتصادی و به ویژه کشاورزان شد و اظهار کرد: باید تولیدات صنعتی و کشاورزی استان هماهنگ و همسو با نیازهای بازار باشد تا از افت و کاهش تولید جلوگیری شود.

وی خواستار تدوین ۱۰ اقدام مهم برای توسعه استان در بخش کشاورزی شد و افزود: امید است با همکاری مسئولان و فعالان اقتصادی، گلستان بتواند جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشور بازیابد.