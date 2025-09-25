به گزارش خبرنگار مهر، اکبرفتحی عصر پنجشنبه در جلسه کمسیون کشاورزی گلستان در ابتدا به ناکارآمدی قیمتهای دستوری اشاره کرد و گفت: قیمتهای دستوری و افزایش تولید نمیتوانند همزمان اتفاق بیفتند و این دو با هم منافات دارند.
وی افزود: دولتهای مختلف توجه ویژهای به مطالبات کشاورزان داشتهاند، اما فشار هزینهها از جمله هزینههای حمل و نقل و انرژی، قیمت تمام شده را بالا برده است.
فتحی یادآور شد: افزایش تعرفههای دولتی در بخش حمل و نقل به اندازه ۶۰ درصد، یکی از عوامل مهم افزایش قیمتهاست که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
معاون وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه هزینههای انرژی در کشاورزی به شدت افزایش یافته است، گفت: قیمت نهادهها حدود ۳۲ درصد از قیمت تمام شده مرغ را تشکیل میدهد، اما هزینههای جانبی مثل انرژی ۶ برابر شدهاند که بر قیمت نهایی تأثیرگذار است.
فتحی اظهار کرد: این شرایط باعث شده است تا اصلاح قیمتها به اجبار در ستاد تنظیم بازار مطرح شود، اما هنوز برخی ملاحظات مانع از اجرای کامل آن است.
وی تاکید کرد: کشاورزی در کشور باید از حالت معیشتی به صنعتی تغییر کند.
وی گفت: کشاورزی صنعتی به معنای کاهش اشتغال در این بخش است، چراکه ورود تجهیزات مکانیزه باعث حذف نیروی کار میشود.
وی افزود: پیشرفتهای حوزه مکانیزاسیون کشاورزی قابل توجه است، اما پراکنش آن نامناسب بوده و نیاز به ساماندهی دارد تا سرمایهگذاریها هدر نرود و بهرهوری افزایش یابد.
اهمیت بهکارگیری کارشناسان و واگذاری تصدیگری به بخش خصوصی
فتحی با اشاره به ساختار نامناسب ترکیب سنی و تحصیلی کشاورزان، لزوم حضور کارشناسان مجرب را ضروری دانست و گفت: دولت باید با جذب فارغالتحصیلان متخصص و واگذاری خدمات فنی مهندسی به بخش خصوصی، بهرهوری را افزایش دهد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی به دلیل منافع خود، بهتر میتواند خدمات کشاورزی را ارائه دهد و این موضوع منجر به بهینهسازی مصرف نهادهها و افزایش کیفیت تولید خواهد شد.
حمایت از کشاورزان در تعیین قیمت تضمینی و تأمین نهادهها
فتحی با اشاره به روند قیمتگذاری گندم، اظهار کرد: قیمت تضمینی به عنوان کف قیمت تعیین میشود و کشاورز میتواند محصول خود را بالاتر از این قیمت بفروشد.
وی افزود: تلاشها برای تأمین ارز و تسهیلات کشاورزی در دولت ادامه دارد و برخی محدودیتهای قانونی در مسیر تأمین نهادهها در حال بررسی است.
وی همچنین تاکید کرد: آزادسازی کود و تسهیل در تأمین آن میتواند بخش مهمی از مشکلات تغذیهای محصولات کشاورزی را حل کند.
فتحی به اهمیت برنامهریزی از پایین به بالا اشاره کرد و گفت: برنامههای توسعه کشاورزی باید بر اساس ظرفیتها و پتانسیلهای هر استان طراحی شود و وزارت جهاد کشاورزی آماده همکاری کامل در این زمینه است.
وی از استان گلستان به عنوان نمونهای از استانهای کشاورزی کشور نام برد که باید به عنوان قطب کشاورزی کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد.
معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با ابراز امیدواری نسبت به تحقق مطالبات کشاورزان گفت: با اصلاح سیاستها، افزایش بهرهوری، واگذاری به بخش خصوصی و حمایت کامل دولت، میتوان به تولید پایدار و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی دست یافت.
نظر شما