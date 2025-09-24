  1. استانها
  2. قم
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۹

تحول پایدار در نظام تعلیم و تربیت با مشارکت حوزه‌های علمیه و مدارس

تحول پایدار در نظام تعلیم و تربیت با مشارکت حوزه‌های علمیه و مدارس

قم – معاون وزیر کشور گفت: مشارکت حوزه‌های علمیه، مدارس موفق و پژوهش‌های تربیتی می‌تواند زمینه‌ساز تحولی پایدار و اثرگذار در نظام تعلیم و تربیت کشور باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرح‌های «نیلوفرانه» و «نیکدخت» در قم اظهار کرد: آموزش و پرورش در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها شاهد طراحی و اجرای برنامه‌های متنوع برای تحول بوده است، اما به دلیل نبود بستر واقعی و رویکرد اجرایی مناسب، بسیاری از این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نرسیده‌اند.

وی با بیان اینکه صرف ارائه گزارش‌های شکلی به مدیران بالادستی نمی‌تواند ملاک موفقیت طرح‌ها باشد، افزود: آنچه اهمیت دارد، تغییر محسوس در رفتار، باور و نگرش دانش‌آموزان است و تنها در این صورت می‌توان گفت که برنامه‌های آموزشی و تربیتی اثرگذار بوده‌اند.

بطحائی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های اصلی آموزش و پرورش، نگاه از بالا به پایین در مدیریت طرح‌ها بوده است، در حالی که تحول پایدار باید با مشارکت بدنه آموزشی و از دل مدارس آغاز شود و این نگاه اگر با برنامه‌ریزی عملیاتی و پایدار دنبال شود، می‌تواند آینده‌ای روشن برای نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بزند.

معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اجرای «طرح امین» در آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های علمیه، استفاده از تجربه مدارس موفق در حوزه‌های تربیتی و توجه به پژوهش‌های علمای آشنا با فقه تربیتی، می‌تواند پشتوانه‌ای جدی برای موفقیت این برنامه‌ها باشد.

وی ادامه داد: آنچه امروز در قم آغاز شده است، نمونه‌ای ارزشمند از این رویکرد جدید است که اگر با جدیت و نگاه کارشناسانه دنبال شود، می‌تواند به الگویی برای سایر استان‌ها تبدیل شود.

بطحائی تأکید کرد: آموزش و پرورش مملو از طرح‌های ارزشمند و زیبایی است که به دلیل غفلت از اجرا و بی‌توجهی به ظرفیت‌های میدانی به سرانجام نرسیده‌اند؛ بنابراین باید این‌بار نگاه‌ها به جای تدوین صرف سیاست‌ها، بر چگونگی تحقق عملی آنها در مدارس متمرکز شود.

کد خبر 6601017

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها