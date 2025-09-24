به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد بطحائی عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند اجرای طرحهای «نیلوفرانه» و «نیکدخت» در قم اظهار کرد: آموزش و پرورش در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی بارها شاهد طراحی و اجرای برنامههای متنوع برای تحول بوده است، اما به دلیل نبود بستر واقعی و رویکرد اجرایی مناسب، بسیاری از این تلاشها به نتیجه مطلوب نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه صرف ارائه گزارشهای شکلی به مدیران بالادستی نمیتواند ملاک موفقیت طرحها باشد، افزود: آنچه اهمیت دارد، تغییر محسوس در رفتار، باور و نگرش دانشآموزان است و تنها در این صورت میتوان گفت که برنامههای آموزشی و تربیتی اثرگذار بودهاند.
بطحائی خاطرنشان کرد: یکی از چالشهای اصلی آموزش و پرورش، نگاه از بالا به پایین در مدیریت طرحها بوده است، در حالی که تحول پایدار باید با مشارکت بدنه آموزشی و از دل مدارس آغاز شود و این نگاه اگر با برنامهریزی عملیاتی و پایدار دنبال شود، میتواند آیندهای روشن برای نظام تعلیم و تربیت کشور رقم بزند.
معاون وزیر کشور همچنین با اشاره به اجرای «طرح امین» در آموزش و پرورش استان قم تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت حوزههای علمیه، استفاده از تجربه مدارس موفق در حوزههای تربیتی و توجه به پژوهشهای علمای آشنا با فقه تربیتی، میتواند پشتوانهای جدی برای موفقیت این برنامهها باشد.
وی ادامه داد: آنچه امروز در قم آغاز شده است، نمونهای ارزشمند از این رویکرد جدید است که اگر با جدیت و نگاه کارشناسانه دنبال شود، میتواند به الگویی برای سایر استانها تبدیل شود.
بطحائی تأکید کرد: آموزش و پرورش مملو از طرحهای ارزشمند و زیبایی است که به دلیل غفلت از اجرا و بیتوجهی به ظرفیتهای میدانی به سرانجام نرسیدهاند؛ بنابراین باید اینبار نگاهها به جای تدوین صرف سیاستها، بر چگونگی تحقق عملی آنها در مدارس متمرکز شود.
نظر شما