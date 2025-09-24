به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدبطحایی معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پایان سفر یک‌روزه خود به استان قم و در جلسه شورای اجتماعی این استان، بر اهمیت توسعه طرح‌های اجتماعی به‌ویژه مدل «محله‌محوری» تأکید و ابراز کرد که قم می‌تواند به‌عنوان الگوی ملی در سایر استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

بطحائی با قدردانی از همراهی استاندار قم و مدیران استانی گفت: بازدیدهای امروز از پروژه‌ها و طرح‌های اجتماعی استان نشان داد که قم در حوزه محله‌محوری پیشرفت‌های چشمگیری داشته است و این تجربه موفق می‌تواند به‌عنوان الگویی برای سایر استان‌ها مطرح شود.

وی با اشاره به ضرورت مقابله با آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: استان قم توانسته اقدامات موفقی در پیشگیری و کاهش برخی آسیب‌های اجتماعی انجام دهد و بر همین اساس، منابع ویژه‌ای برای اجرای طرح‌های حمایتی و پیشگیرانه اختصاص خواهد یافت.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ظرفیت‌های اجتماعی و جمعیتی قم را ویژه خواند و تصریح کرد: قم با این ظرفیت‌ها می‌تواند در بسیاری از شاخص‌های اجتماعی الگوی کشور باشد و بر این اساس، برنامه‌ای جامع و فوق‌العاده در حوزه اجتماعی با همکاری استانداری قم تدوین شده است که پس از تصویب شورای اجتماعی کشور، در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به اجرا درمی‌آید.

بطحائی همچنین در خصوص منابع مالی گفت: هیچ محدودیتی برای تخصیص منابع وجود ندارد و اعتبارات قابل توجهی متناسب با طرح‌های ارائه شده در نظر گرفته خواهد شد تا برنامه‌های اجتماعی استان با قوت پیگیری شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت برنامه‌ریزی هدفمند و اختصاصی برای ارتقای شاخص‌های اجتماعی استان اشاره کرد و افزود: توسعه محله‌محوری و تمرکز بر اقدامات پیشگیرانه و حمایتی، زمینه بهبود شرایط اجتماعی در استان را بیش از پیش فراهم می‌کند و این موضوع نیازمند برنامه‌های ویژه و اختصاصی است.

معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: تجارب موفق قم در حوزه اجتماعی، فرصت مغتنمی برای الگوسازی ملی محسوب می‌شود و توسعه محله‌محوری می‌تواند به‌عنوان مدل اجرایی در دیگر استان‌ها نیز مورد بهره‌برداری قرار گیرد.