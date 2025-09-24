  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۶

حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در همایش بین‌المللی ترکیه

حضور رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در همایش بین‌المللی ترکیه

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در بیستمین همایش بین‌المللی پزشکی قانونی که در ترکیه در حال برگزاری است، حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به دعوت همتای ترکیه‌ای خود در بیستمین همایش بین‌المللی پزشکی قانونی که در کشور ترکیه در حال برگزاری است، شرکت کرد.

مسجدی با حضور در این همایش ضمن دیدار با برخی مقامات کشور ترکیه و رؤسای پزشکی قانونی برخی کشورهای حاضر در همایش، در یک سخنرانی که عصر امروز چهارشنبه دوم مهر ماه انجام شد، به معرفی فعالیت‌های پزشکی قانونی ایران، توانمندی‌ها، پیشرفت‌ها و قابلیت‌های آن پرداخت.

وی در این سفر و در حاشیه برگزاری همایش، دیدار و گفت و گویی با ییلماز تونچ وزیر دادگستری و دکتر یوکسک رئیس پزشکی قانونی ترکیه داشت و از یکی از مراکز منطقه‌ای پزشکی قانونی این کشور بازدید کرد.

گفتنی است این همایش با حضور ۷۸۰ کارشناس از ترکیه و میهمانانی از ۲۷ کشور دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در حال برگزاری است.

بیستمین همایش بین‌المللی پزشکی قانونی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در کشور ترکیه برپاست.

کد خبر 6601071

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها