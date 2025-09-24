به گزارش خبرگزاری مهر، عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به دعوت همتای ترکیه‌ای خود در بیستمین همایش بین‌المللی پزشکی قانونی که در کشور ترکیه در حال برگزاری است، شرکت کرد.

مسجدی با حضور در این همایش ضمن دیدار با برخی مقامات کشور ترکیه و رؤسای پزشکی قانونی برخی کشورهای حاضر در همایش، در یک سخنرانی که عصر امروز چهارشنبه دوم مهر ماه انجام شد، به معرفی فعالیت‌های پزشکی قانونی ایران، توانمندی‌ها، پیشرفت‌ها و قابلیت‌های آن پرداخت.

وی در این سفر و در حاشیه برگزاری همایش، دیدار و گفت و گویی با ییلماز تونچ وزیر دادگستری و دکتر یوکسک رئیس پزشکی قانونی ترکیه داشت و از یکی از مراکز منطقه‌ای پزشکی قانونی این کشور بازدید کرد.

گفتنی است این همایش با حضور ۷۸۰ کارشناس از ترکیه و میهمانانی از ۲۷ کشور دنیا از جمله جمهوری اسلامی ایران در ترکیه در حال برگزاری است.

بیستمین همایش بین‌المللی پزشکی قانونی از ۳۱ شهریور تا ۶ مهر در کشور ترکیه برپاست.