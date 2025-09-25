بیانیه مدارس اسلامی و انقلابی همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید مدارس اسلامی و انقلابی بیانیهای مشترک صادر کردند که به شرح ذیل است:
الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین.
مدیران بزرگوار، معلمان فرهیخته، دانشآموزان عزیز، خانوادههای گرامی و اهالی تعلیم و تربیت؛ سال تحصیلی جدید در حالی آغاز میشود که خاطره زخم چنگال آلوده دشمن صهیونیست، در پایان سال تحصیلی گذشته در ذهنها باقی است. اما ترس و التماس دشمن برای آتش بس این جنگ دوازده روزه، امروز با نیرنگ تفرقه و ایجاد فضای مبهم نه جنگ و نه صلح، بازی فریبکارانه دیگری را در پیش گرفته است.
آن استقامت و پیروزی دیروز، نشانهای از عنایت الهی و برکت ایمان و وحدت بود و عزت و سربلندی را برایمان به ارمغان آورد. لازم است تا امروز نیز با عزمی عاشقانه و روحیهای مجاهدانه، با سلاح نور امید، بر پیکر پوشالی ظلمت به مبارزه برخیزیم و نگاه فرزندان خود را هم افق آفتاب کنیم.
همزمانی آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس، یادآور رشادتها و ایثارگریهایی است که در طول هشت سال، سنگر علم و دانش را نیز همچون خاک وطن، از گزند دشمن مصون داشت. امروز نیز ادامه همان جهاد است در عرصههای جدید؛ جهاد برای ساختن ایران قوی و سربلند؛ و جهاد برای سرآمدشدن، فرهیختگی، کارآمدی، تجهیز به فناوریهای روزآمد، ارتقای بهره وری از طریق هوشهای مصنوعی و نگاه افتخارآمیز فارغ التحصیلان نخبه به سرزمین مادری.
در این مسیر، تحقق عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی برای همه فرزندان ایران اسلامی، از اولویتهای اصلی ماست.
توفیقات درخشان مدارس خاص، نباید به قیمت محرومیت مدارس عادی و دولتی باشد. همان گونه که رهبر عزیز و معظم انقلاب و رئیس جمهور محترم نیز بر تحقق عدالت آموزشی تأکید دارند، ما بر خود فرض میدانیم تا با همتی مضاعف، فاصلههای موجود را کاهش داده و زمینههای بروز و ظهور استعدادهای همه دانشآموزان در سراسر کشور را فراهم آوریم. باید به سمتی حرکت کنیم که هیچ دانشآموز با استعدادی به دلیل عدم برخورداری از امکانات مالی و یا آموزشی مناسب، از گردونه رقابتهای علمی عقب نماند. در این حوزه قطعاً بهرهمندی از ظرفیت موجود در نهاد مردمی تشکل مدارس اسلامی و انقلابی همسو توسط وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادهای رسمی، راهکاری مؤثر خواهد بود.
انتظار میرود که مدرسه، سنگر نورانی ساختن فرداهای روشن باشد و معلمان آگاه، همان مجاهدان راه علم و اخلاق و دانشآموزان عزیز، همانها که امید میرود برای مأموریت ساختن وطنشان ایران، به فکر جهانی تازه برای انسان باشند.
آغاز سال تحصیلی و نواختن زنگ مقاومت و طنین ندای مظلومین و مستضعفان جهان، خصوصاً مردم ستمدیده غزه که اکنون دو سال از سرکوب وحشیانه مردان و زنان بی سرپناه آن دیار و همراهی استکبار جهانی با صهیونیسم غاصب در سرکوب آنان میگذرد و همچنین اولین سالگرد شهادت سید مقاومت شهید سید حسن نصراله (رضوان خدا بر او)، خاطرات غمبار و فرصتهای شوق آوری را پیش روی ما قرار داده تا خود را برای طلوع جهانی در آستانه ظهور آماده کنیم و نقش بی بدیل معلمی را در تحقق آن به نمایش بگذاریم.
امید است این سال تحصیلی، که توأم با هزار و پانصدمین سال میلاد مسعود پیامبر اعظم و خاتم المرسلین (ص) است، سالی پربرکت، با نشاط و همراه با مجاهدت علمی و عملی برای همه فرزندان ایران اسلامی و طلیعهای برای طراحی الگوی مدارسی تراز برای آینده تمدن اسلامی باشد
یادمان باشد که خداست که در بنبستها راه را میگشاید و به گامهای مجاهدان راه آموزش، عدالت و تربیت نیرو میبخشد. بیتردید خدا در کنار کسانی است که مأموریت خود را به خوبی شناخته و به نحو احسن دست به اقدام آن میزنند:
وَ الَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهْدِینَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون همگان را مسألت داریم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
