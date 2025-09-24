شیوه نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر جذاب سازی فعالیت‌های پرورشی و تأکیدات رئیس جمهور، در خصوص ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی و همچنین با هدف ایجاد تحول در یکی از مهمترین موقعیت‌های تربیتی مدارس، «شیوه نامه اجرایی طرح برنامه آغازین مدرسه» با عنوان «نوجوان شاد ایرانی (نشا)» برای اجرا در سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ با امضای وزیر آموزش و پرورش ابلاغ شد.

در بخشی از این شیوه‌نامه آمده است:

نظر به اینکه مراسم صبحگاه نقطه شروع فعالیت‌های روزانه دانش آموزان است، اجرای خلاقانه با نشاط و دانش آموز محور آن نقشی اساسی در تقویت سلامت جسم و روان و ایجاد حس مسئولیت پذیری در دانش آموزان داشته و فرصتی بی بدیل برای نهادینه سازی حس انسجام ملی، ارتقای معنویت ایجاد، نشاط و تعمیق هویت اسلامی ایرانی در دانش آموزان است.

