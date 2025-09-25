آئین تجدید میثاق مسئولان و مردم با شهدا در گچساران

به گزارش خبرنگار مهر، بعداظهر پنج شنبع مراسم غبار روبی و عطر افشانی و تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و فرهنگ مقاومت با حضور مسئولان ادارات، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، رزمندگان دوران دفاع مقدس، بسیجیان و اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته دفاع مقدس ظهر امروز برگزار شد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در ناحیه مقاومت بسیج گچساران، در این آئین گفت: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا بار دیگر به یاد بیاوریم که امنیت، اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی مرهون خون پاک شهیدان و فداکاری ایثارگران است.

حجت الاسلام عرفانی با اشاره به پیوند مقاومت اسلامی در منطقه با فرهنگ دفاع مقدس افزود: جنگ ۱۲ روزه اخیر علیه رژیم صهیونیستی امتداد همان روحیه دفاع مقدس است و امروز رزمندگان مقاومت در لبنان، فلسطین و یمن ادامه‌دهندگان همان راهی هستند که رزمندگان ما در هشت سال دفاع مقدس آغاز کردند.

وی تصریح کرد: خون شهیدان ما و مجاهدت‌های شهدای مقاومت اسلامی در یک جبهه و مسیر تعریف می‌شود، مسیری که پایان آن نابودی رژیم صهیونیستی و تحقق وعده‌های الهی است.

حجت‌الاسلام عرفانی اضافه کرد: برگزاری چنین آیین‌هایی تنها یادآوری گذشته نیست، بلکه تجدید پیمان با شهدا و گامی برای تبیین دستاوردهای مقاومت در نسل‌های جوان است.