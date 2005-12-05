خانواده شهدا، نماد مقاومت و الگوي عدالتخواهي و مهرورزي هستند

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، سردار سرتيپ پاسدار مصطفي محمد نجار وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با تجليل ازمقام والاي شهيدان دفاع مقدس، خاطر نشان كرد: امروزبه بركت خون شهيدان، فداكاري رزمندگان، حماسه آفريني جانبازان، مقاومت آزادگان و صبر وپايداري خانواده شهيدان، هيچ قدرتي جرأت تعرض به ايران اسلامي را ندارد.

وزير دفاع با اشاره به نقش خانواده شهدا به ويژه فرزندان برومند شهيدان در دفاع ازدستاوردهاي انقلاب اسلامي گفت: ديروزدر عرصه دفاع مقدس شهيدان و جانبازان با سلاح ايمان و روحيه خود باوري دشمن متجاوز را ناكام كردند و امروز فرزندان رشيد آنان با سلاح علم و ايمان و با همان روحيه اي كه از پدران خود به ارث برده اند، دشمنان را مأيوس و دوستداران انقلاب را شاد ومسرور مي كنند.

سردار محمد نجار تصرح كرد: دولت خدمتگزار با الهام از روح بلند شهيدان و با درس آموزي از مكتب جانبازان و خانواده بزرگ ايثارگران از هر فرصتي براي خدمت به اين قشر عزيز بهره خواهد برد.

وي درادامه سخنانش به امورايثارگران نيروهاي مسلح اشاره كرد و گفت : وزارت دفاع ارتقاء امور مربوط به ايثارگران نيروهاي مسلح را از طريق مراجع ذيصلاح با جديت پيگيري و در جهت قانونمند كردن آن تلاش خواهد كرد.

وزير دفاع در پايان اين ديدارتاكيد نمود: ديدار مسئولان با خانواده معظم شهدا و ايثارگران، شوق خدمتگزاري ، روحيه عدالتخواهي، مرام ومنش مهرورزي و ايستادگي بر روي اصول و ارزش هاي اسلامي و انقلابي را فزوني مي بخشد.