مناسب سازی شهری برای سالمندان آذربایجان غربی کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، رسول بابایان ظهر پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با گلایه از بی توجهی محیط شهری در خصوص مناسب سازی شهری برای جمعیت سالمندان اظهار کرد: ادارات، شهرداریها و نهادهای زیرساختی و فرهنگی در این زمینه توجه لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه در استان ۱۳ مرکز نگهداری سالمندان وجود دارد که هفت مرکز آن در شهرستان ارومیه فعال است، افزود: در ۱۳ مرکز فعال استان ۵۰۲ نفر سالمند نگهداری میشوند که برای هر سالمند بیش از هشتاد میلیون ریال هزینه میشود.
مدیرکل بهزیستی آذربایجان غربی با بیان اینکه در حال حاضر ۶۳ هزار نفر افراد کم توان و معلول در سطح استان شناسایی شدهاند که هفت هزار و ۲۰۰ نفر از آنها ناشنوا و کم شنوا هستند، ادامه داد: معلولیت ناشنوایی و کم شنوایی، حدود ۵۰ درصد ژنتیکی و ۲۵ درصد ناشی از بیماریهای دوران بارداری و زایمان است.
توزیع ۲۱۰ سمعک برای ناشنوایان در آذربایجان غربی
بابایان با بیان اینکه ما با طرح غربالگری از نخستین روز تولد کودکان دارای مشکل را شناسایی میکنیم ولی تعدادی از خانوادهها به علت فقر فرهنگی تمایلی به اقدام به این کار و یا قبول معلولیت فرزند ندارند، گفت: برخی از خانوادهها مشکل نوزاد را پنهان کرده و یا با توجه به نگاه سنتی درصدد درمان از طریق شیوههای سنتی هستند.
وی از توزیع ۲۱۰ سمعک در چند ماه اخیر خبر داد و افزود: بهزیستی همواره در کنار معلولان و سالمندان استان قرار دارد و تلاش میکند با خدمات گسترده و برنامههای توانبخشی و اشتغال، کیفیت زندگی این عزیزان را ارتقاء دهد.
بابایان، با اشاره به کاشت حلزون برای ۴۷ نوزاد در سالجاری افزود: در سال گذشته تعداد نوزادان غربالگری شده در استان بیش از ۴۷ هزار نفر بود که این آمار در پنج ماه نخست امسال به ۱۶ هزار و ۷۸۵ نفر رسید که نشاندهنده پوشش تقریباً ۱۰۰ درصدی است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی، در خصوص خدمات سازمان گفت: اداره کل بهزیستی استان خدمات متنوعی به ناشنوایان ارائه میدهد که شامل غربالگری شنوایی، تشخیص به موقع، توانبخشی گفتاری و شنیداری، ارائه سمعک و کمکهزینه کاشت حلزون، تعمیر و تعویض قطعات پروتز، آموزش و مشاوره خانواده و آموزش مترجمان زبان اشاره است.
نظر شما