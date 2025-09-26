به گزارش خبرنگار مهر، صالح قاسمی شامگاه پنجشنبه در کارگاه آموزشی بررسی ابرچالش‌ها و راهبردهای بهبود شاخص‌های جمعیتی با تأکید بر وخامت وضعیت جمعیتی ایران، گفت: کشور در حال عبور از مرحله هشدار و ورود به بحران جدی جمعیتی است.

وی با اشاره به روند نزولی زاد و ولد طی سال‌های اخیر، خاطرنشان کرد: در دهه ۶۰ بیش از دو میلیون تولد سالانه ثبت می‌شد، اما این رقم اکنون به کمتر از یک میلیون در سال رسیده است؛ آماری که طی ۶۵ سال گذشته بی‌سابقه است.

قاسمی کاهش زاد و ولد را به پایان دوره باروری زنان متولد دهه ۶۰ نسبت داد و افزود: این نسل که بخش قابل توجهی از جمعیت زنان را تشکیل می‌دهد، کمتر به فرزندآوری تمایل نشان داده است.

وی همچنین تأثیرات همه‌گیری کرونا را در کاهش موقتی تولدها مؤثر دانست و گفت: پیش‌بینی می‌شود روند کاهشی تولدها در سال‌های آتی با شدت بیشتری ادامه خواهد یافت.

وی درباره پیامدهای سالمندی جمعیت اظهار کرد: افزایش میانگین سن جامعه، کاهش نیروی کار فعال، رکود اقتصادی، فشار فزاینده بر نظام سلامت و افزایش هزینه‌های درمانی را به دنبال دارد. برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد در صورت ادامه روند کنونی، تا دو دهه آینده حدود ۳۲ درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد که این موضوع تهدیدی جدی برای پایداری صندوق‌های بیمه‌ای است.

قاسمی همچنین به پیامدهای اجتماعی سالمندی اشاره کرد و گفت: افزایش جمعیت سالمند با گسترش افسردگی، انزوا و پدیده «آشیانه خالی» همراه خواهد بود، که بسیاری از سالمندان بدون حمایت خانواده‌ها زندگی می‌کنند و این امر می‌تواند بحران‌های روانی و اجتماعی را تشدید کند.

وی کاهش باروری را عاملی بازدارنده برای پویایی اجتماعی و نوآوری دانست.

دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت، تصمیم به فرزندآوری را امری شخصی اما تأثیرگذار در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کلان کشور توصیف کرد وگفت: موضوع جمعیت چندبعدی است و تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله ازدواج، طلاق، اشتغال، رسانه و فرهنگ قرار دارد که باید همه آنها به‌صورت هماهنگ مدیریت شوند.