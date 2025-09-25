زنگ خطر پیر شدن جمعیت در مرکزی و نیاز به خدمات ویژه برای سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی اله دادی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی و شورای سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: شمار سالمندان این استان بالغ بر ۲۲۰ هزار نفر است و همچنان در حال افزایش است و پیشبینی میشود تا سال ۱۴۳۵ این جامعه هدف ۳۳ درصد از جمعیت کل مرکزی را تشکیل دهند.
وی افزود: طبق آخرین سرشماریهای رسمی، جمعیت سالمندان استان مرکزی به ۱۴ و هفت دهم درصد از کل جمعیت استان رسیده است.
اله دادی تصریح کرد: براساس آمارهای جمعیتی، استان مرکزی در سال گذشته، با ۱۹ و ۷۸ صدم درصد سالمند در شهرستان اراک و هفت و ۷۲ صدم درصد در شهرستان ساوه، یکی از استانهای با بالاترین درصد جمعیت سالمند کشور است.
وی ادامه داد: این آمار نشاندهنده تغییرات چشمگیر جمعیتی در این استان و نیاز به توجه بیشتر به مسائل مرتبط با سالمندان است.
اله دادی تاکید کرد: شورای سالمندان استان مرکزی در تلاش است تا با ارائه خدمات مختلف در زمینههای بهداشتی، اجتماعی و فرهنگی، شرایط زندگی سالمندان را ارتقا دهد.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: استان مرکزی با ۱۴ و هفت دهم درصد جمعیت سالمند، سومین استان پیر کشور است که این رقم نشاندهنده روند رو به رشد سالمندی در استان است که آن را در رتبه سوم کشور بعد از گیلان و مازندران قرار داده است.
اله دادی افزود: طرحهایی همچون «شهر سالمند» در اراک در حال بررسی و اجرا است تا به نیازهای خاص این گروه سنی پاسخ دهد.
سالمندان استان مرکزی از مشکلات خدمات اجتماعی رنج میبرند
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: یکی از بزرگترین چالشهای موجود، کمبود خدمات مناسبسازی محیطی و اجتماعی برای سالمندان است.
وی افزود: بسیاری از سالمندان با مشکلاتی چون دسترسی محدود به خدمات بهداشتی، فرهنگی و تفریحی مواجه هستند که ضرورت برنامهریزیهای جامعتر در این حوزه را بیشتر از پیش نمایان میسازد.
اله دادی تصریح کرد: سالمندان استان مرکزی از مشکلات زیادی در زمینه دسترسی به خدمات اجتماعی، ورزشی و تفریحی متناسب با نیازهای خود رنج میبرند و نیاز به توجه ویژه در سیاستگذاریهای این حوزه احساس میشود.
وی ادامه داد: در همین راستا، اداره کل بهزیستی استان مرکزی در حال همکاری با نهادهای مختلف برای طراحی و اجرای برنامههای تخصصی به منظور بهبود وضعیت سالمندان است.
اله دادی تاکید کرد: در این شرایط، نیاز به ایجاد زیرساختهای مناسب، حمایتهای اجتماعی و ارتقای سطح سلامت جسمی و روانی سالمندان بیش از پیش احساس میشود تا آنان بتوانند در یک محیط سالم و توانمندساز زندگی کنند.
کمبود خدمات روانشناسی و مشاوره برای سالمندان مرکزی؛ نیاز به افزایش همکاری در شهرهای سالمند
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی با اشاره به کمبود خدمات روانشناسی و مشاوره برای سالمندان استان گفت: برای رفع این مشکل، باید همکاری بیشتری میان دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در شهرهای سالمند صورت گیرد تا خدمات بهداشتی و روانشناسی بهطور جامع و مؤثر ارائه شود.
وی افزود: با توجه به روند رو به افزایش جمعیت سالمندان در کشور، یکی از چالشهای اصلی در حوزه سالمندی، کمبود خدمات روانشناسی و مشاوره مناسب برای این گروه سنی است.
اله دادی تصریح کرد: طبق گزارشهای اخیر، بسیاری از سالمندان با مشکلات روانی و اجتماعی مختلفی روبهرو هستند که نیاز به مشاوره و حمایتهای روانی دارند.
وی ادامه داد: با این حال، دسترسی به این خدمات در برخی از شهرها بهویژه در شهرهای سالمند نظیر استان مرکزی، به شدت محدود است.
اله دادی تاکید کرد: کمبود خدمات مشاورهای و روانشناسی برای سالمندان به یکی از مسائل جدی تبدیل شده است و برای برطرف کردن این مشکل، همکاریهای بیندستگاهی و استفاده از ظرفیتهای موجود در جامعه باید افزایش یابد.
وی افزود: در حالی که تعداد سالمندان در استان مرکزی به بیش از ۲۲۰ هزار نفر رسیده است، لازم است که دستگاههای اجرایی و نهادهای مربوطه با همافزایی بیشتر، برنامههای حمایتی و مشاورهای مناسبی را برای این قشر حساس جامعه ارائه دهند.
ضرورت ایجاد مراکز درمانی ویژه سالمندان در استان مرکزی
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: مرکزی به عنوان یکی از استانهای پیشرو در اجرای سند ملی سالمندی، با چالشهای مختلفی در حوزه خدمات توانبخشی و روانشناسی مواجه است.
وی افزود: در این استان، اقداماتی نظیر راهاندازی نظام مراقبت در منزل و تأسیس کلینیکهای ویژه سالمندان آغاز شده است که این برنامهها با هدف ارائه خدمات بهداشتی، توانبخشی و مشاورهای به سالمندان در حال اجرا هستند.
اله دادی تصریح کرد: در راستای اجرای سند ملی سالمندی، تیمهای سلامت اجتماعی در حال استقرار در مناطق مختلف استان هستند تا بهصورت مستقیم خدمات مشاورهای و روانشناسی را به سالمندان ارائه دهند.
وی تاکید کرد: یکی از اهداف این اقدامات، کاهش مشکلات روانی و اجتماعی سالمندان از طریق ارتقای سطح آگاهی و فراهم آوردن شرایط مناسب برای زندگی بهتر آنان است.
اله دادی ادامه داد: بهزیستی استان مرکزی در تلاش است تا با افزایش پوشش بیمهای برای سالمندان و حمایت از درمانهای خصوصی، امکان دسترسی بیشتر این قشر به خدمات بهداشتی و درمانی را فراهم کند.
مدیر کل بهزیستی استان مرکزی افزود: این تلاشها در کنار ایجاد مراکز درمانی ویژه سالمندان، برای رفع مشکلات روانی و فیزیکی این گروه سنی ضروری به نظر میرسد.
وی تصریح کرد: تمام دستگاههای اجرایی موظفند در این مسیر همکاری بیشتری داشته باشند و در جهت تقویت جایگاه اجتماعی سالمندان، برنامههای آموزشی و حمایتی بیشتری را در دستور کار قرار دهند.
