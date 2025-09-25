ضرورت تأسیس مراکز درمانی ویژه سالمندان؛ اجرای بیمه اکمل بازنشستگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان پیش از ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی و سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: این استان با سرعت بالایی به سمت جامعه سالمندی حرکت می‌کند و چنانچه اکنون برای تأسیس مراکز درمانی ویژه سالمندان اقدام نکنیم، در آینده نزدیک با بحران‌های جدی در این حوزه مواجه خواهیم شد.

وی افزود: مشکلاتی نظیر تنهایی، انزوای اجتماعی، کمبود مراقبت‌های بلندمدت و عدم آموزش کافی در زمینه سالمندی از جمله چالش‌هایی است که نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات فوری دارد.

جمالیان تصریح کرد: بیماری‌های مزمن همچون دیابت، فشار خون، مشکلات شنوایی و دیگر بیماری‌های پیری، ایجاب می‌کند که خدمات درمانی خاصی برای این افراد فراهم شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به روند رو به رشد جمعیت سالمندی در کشور و استان مرکزی، نیاز به مراکز تخصصی و درمانی ویژه سالمندان بیش از پیش احساس می‌شود.

جمالیان تاکید کرد: در حال حاضر، استان مرکزی به‌ویژه شهرستان اراک، نیازمند توسعه مراکز درمانی و مراقبتی ویژه سالمندان است که بتواند خدمات پزشکی و بهداشتی متناسب با نیازهای این گروه سنی را ارائه دهد.

وی افزود: با همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی، از جمله شهرداری‌ها و خیران، اقدامات مؤثری برای تأسیس درمانگاه‌ها و مراکز نگهداری سالمندان انجام شده است، اما هنوز تا دستیابی به وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی گفت: طرح‌هایی همچون تأسیس کلینیک‌های ویژه سالمندان و مراکز نگهداری در حال اجرا هستند اما برای دستیابی به اهداف این طرح‌ها، نیاز به حمایت‌های بیشتر در تأمین منابع مالی و تسهیل فرآیندهای اداری داریم.

وی تاکید کرد: حل مشکلات بهداشتی و درمانی سالمندان نیازمند همکاری گسترده‌تر بین دستگاه‌های اجرایی، جامعه پزشکی، شهرداری‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

بیمه اکمل بازنشستگان در استان مرکزی؛ گام جدید برای کاهش هزینه‌های سلامت سالمندان

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیگیری‌های اخیر در زمینه بیمه اکمل بازنشستگان در استان مرکزی گفت: اجرای بیمه اکمل برای بازنشستگان در استان مرکزی، گام مهمی در جهت کاهش هزینه‌های سلامت سالمندان است و با حمایت بیمه کارآفرین، این طرح به زودی عملیاتی خواهد شد.

وی افزود: استان مرکزی که به‌عنوان سومین استان سالمند کشور شناخته می‌شود، با چالش‌های بسیاری در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و درمانی سالمندان روبرو است.

جمالیان با بیان اینکه هزینه‌های بالا در درمان، یکی از چالش‌های اصلی سالمندان به شمار می‌رود، گفت: در استان مرکزی، بیمه تکمیلی برای بازنشستگان پیش‌تر در بسیاری از شهرستان‌ها به‌طور کامل اجرایی نشده بود اما با پیگیری‌های اخیر، این مشکل در حال برطرف شدن است.

وی ادامه داد: این طرح، که به‌طور خاص برای سالمندان طراحی شده است، می‌تواند بار مالی زیادی را از دوش این قشر بردارد و هزینه‌های درمانی آنان را به‌طور چشمگیری کاهش دهد.

جمالیان تاکید کرد: طبق آمارهای موجود، نرخ سالمندی در استان مرکزی به سرعت در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود که در چند سال آینده تعداد سالمندان استان به طور چشمگیری رشد کند.

وی گفت: طرح‌هایی مانند بیمه اکمل و توسعه خدمات درمانی ویژه سالمندان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس شورای اسلامی افزود: اجرای این طرح، در صورتی که به‌درستی حمایت شود، می‌تواند در کاهش هزینه‌های درمانی سالمندان استان مؤثر واقع شود و نقش مهمی در ارتقا کیفیت زندگی این قشر ایفا کند.