پرداخت حق پرستاری به مددجویان ضایعه نخاعی تا پایان سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اجتماعی و سالمندان استان مرکزی اظهار کرد: تصمیم پرداخت حق پرستاری به مددجویان ضایعه نخاعی در راستای ارائه خدمات بهتر و بهبود وضعیت معیشتی مددجویان اتخاذ شده و از امروز اجرای آن آغاز خواهد شد.

وی افزود: یکی از دستاوردهای مهم سفر رئیس سازمان بهزیستی به استان مرکزی، افزایش مبلغ کمک به آورده مددجویان برای تحویل واحدهای مسکونی از ۲ میلیارد به ۳ میلیارد ریال است.

زندیه وکیلی تصریح کرد: پرداخت حق پرستاری به مددجویان ضایعه نخاعی و سایر عزیزانی که بر اساس قانون مشمول دریافت این حمایت‌ها هستند، به‌طور قطعی تا پایان سال جاری تسویه خواهد شد.

وی ادامه داد: لزوم همکاری تمامی ارگان‌ها و مسئولین استان برای تسریع در فرآیند پرداخت‌ها مورد تأکید است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: حمایت از زنان سرپرست خانوار روستایی، افزایش کمک‌های مسکن برای مددجویان سازمان بهزیستی، ایجاد مراکز ویژه برای خدمات خاص، و آغاز طرح «سلام» در محلات مختلف استان به‌منظور بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی مددجویان مورد بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: تصمیمات خوبی برای بیمه اجتماعی کامل زنان سرپرست خانوار روستایی اتخاذ شده است و این اقدام باعث پوشش بیمه ۳۰ درصد از سرپرستان خانوار شهری استان خواهد شد.

زندیه وکیلی از ایجاد مراکز ویژه برای خدمات به افراد مبتلا به اوتیسم خبر داد و گفت: این مراکز به‌منظور ارائه خدمات تخصصی به مددجویان از جمله عزیزان مبتلا به اوتیسم و سایر نیازمندان به خدمات ویژه ایجاد خواهند شد.

وی ادامه داد: همکاری مردم، خیران و مسئولان در این طرح‌ها و برنامه‌ها نقش بسیار مؤثری در تکمیل و اجرایی شدن این اقدامات دارد.

استاندار مرکزی تاکید کرد: این اقدامات، که از خدمات دولت در چهارچوب طرح‌های حمایتی به شمار می‌روند، نویدبخش بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی مددجویان استان مرکزی هستند و از همین رو به‌عنوان گام‌های مؤثر در راستای عدالت اجتماعی تلقی می‌شوند.