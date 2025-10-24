ربانی: بیمه سلامت سپری محکم برای نیازمندان در مسیر درمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی ربانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجدالقائم محلات برگزار شد، ضمن گرامیداشت میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، بر جایگاه عملی و اخلاقی ایشان تأکید کرد و گفت: حضرت زینب (س) نماد یقین، عفاف، حجاب، صبر و شجاعت است و رفتار و گفتار ایشان باید الگوی بانوان مؤمن باشد.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به نمونه‌هایی از اخلاص و تقوای حضرت زینب (س) افزود: باور عمیق و حضور قلب ایشان در محضر الهی که مانع خودنمایی و رفتارهای ناشایست می‌شود، ایشان را به الگوی عفاف و بی بدیل تبدیل کرده است.

وی گفت: هر کس خود را در محضر خدا ببیند از دنبال‌کردن هوا و هوس باز خواهد ایستاد و توصیه ما به خواهران و برادران مؤمن رعایت تقوای چشم، عفاف و حجاب است.

امام‌جمعه محلات گفت: امام حسین (ع) از زینب (س) می‌خواست او را در نمازهای شب یاد کند و امام سجاد (ع) نیز از ایستادگی و اقامه نماز ایشان در مسیر اسارت ستایش کرده‌اند که این نکات درس بزرگی برای توجه به مقام نماز و تکلیف‌مداری است.

وی در ادامه با اشاره به روایت پیامبر (ص) درباره ارزش تلاش در رفع نیاز بیمار، از زحمات پرستاران قدردانی کرد و افزود: هر کس در رفع نیاز فرد بیمار تلاش کند، اجر بزرگی دارد و این تلاش‌ها موجب پاکی از گناه است و از خداوند توفیق و برکت برای پرستاران مسئلت می‌کنیم.

امام‌جمعه محلات با اشاره به فرا رسیدن هفته ملی بیمه سلامت گفت: حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اقدامی خداپسندانه است اما توسعه پوشش‌ها و رفع محدودیت‌های موجود مورد تأکید است تا بیش از این دغدغه درمان برای نیازمندان کاهش یابد.

حجت الاسلام ربانی با اشاره به تحولات منطقه تصریح کرد: سابقه عهدشکنی و نقض پیمان از سوی صهیونیست‌ها روشن است و تجربه‌های اخیر نشان داده است که آتش‌بس‌های برقرارشده بارها نقض شده و کمک‌های بشردوستانه مانع‌تراشی شده است.

وی افزود: این نقض آتش‌بس‌ها، بمباران مکرر و ممانعت از ورود کمک‌ها که با چراغ سبز آمریکا انجام می‌شود، نمونه‌هایی انکار ناپذیر از رفتار غیرقابل‌اعتماد رژیم صهیونیستی است.

امام‌جمعه محلات با اشاره به نقش آمریکا در بی‌ثبات‌سازی مناطق مختلف جهان، افزود: نقش‌آفرینی آمریکا در ایجاد بحران‌ها و بی ثباتی منطقه و نقش آن در کشتار بی گناهان انکار ناپذیر است و حضور آمریکا در منطقه تنها بحران‌زا بوده است.

وی گفت: سفر ترامپ به خاورمیانه و گفتگو با رژیم صهیونیستی برای ترمیم روحیه ناتوانی آن‌ها صورت می‌گیرد، اما افق کلی نشان‌دهنده افول و یأس آنان است.

خطیب جمعه محلات تصریح کرد: یأس و ناامیدی رژیم صهیونیستی و حامیانش، به دلیل شکست در جنگ‌های منطقه‌ای، ناکامی در تحقق اهداف بلندمدت خود علیه حماس، انزوای بین‌المللی و فشارهای داخلی در جامعه اسرائیل است.

وی تاکید کرد: همه این عوامل موجب شده که آنان از دستیابی به اهداف بزرگ خود ناامید شوند و دیگر امیدی برای تحقق برخی تهدیدها، از جمله حمله نظامی به ایران، وجود نداشته باشد.