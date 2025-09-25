  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۱۳

آل‌کثیر: گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس ارزشمند بود؛ سکوت در مورد استقلال

آل‌کثیر: گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس ارزشمند بود؛ سکوت در مورد استقلال

مهاجم تیم فوتبال ملوان گفت: تیم ما بازیکنان خوبی دارد و گرفتن یک امتیاز از پرسپولیس در تهران ارزشمند است.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل‌کثیر در پایان بازی با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: قبل از شروع بازی حواشی مختلفی وجود داشت، اما خدا را شکر اوضاع در تیم ملوان خوب است. ما تیمی جوان داریم با یک سرمربی جوان و همه بازیکنان انگیزه زیادی برای پیشرفت دارند. این انگیزه و انرژی جوانی در کنار تجربه ما باعث می‌شود که بتوانیم تیم را به جلو ببریم.

آل‌کثیر افزود: هدف ما تلاش دسته‌جمعی برای سربلندی ملوان است. هرچند نمی‌دانم روزی که به هدفمان برسیم چه زمانی خواهد بود، اما مهم این است که در مسیر حرکت کنیم. بازیکنان احساسات و شرایط خاص خود را دارند و در هر لحظه باید برای موفقیت تیم بجنگند.

مهاجم ملوان درباره نتیجه بازی گفت: خوشحالیم که توانستیم در خانه پرسپولیس یک امتیاز ارزشمند کسب کنیم. گرفتن این نتیجه مقابل یک تیم بزرگ مانند پرسپولیس، برای ما اهمیت زیادی دارد و انگیزه ما را برای ادامه مسیر بیشتر می‌کند.

این بازیکن که در نقل‌وانتقالات تابستانی با باشگاه استقلال قرارداد امضا کرده بود در پاسخ به سوالاتی در این رابطه حاضر به پاسخگویی نشد.

کد خبر 6601953

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها