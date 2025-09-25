به گزارش خبرنگار مهر، عیسی آل‌کثیر در پایان بازی با تیم فوتبال پرسپولیس اظهار داشت: قبل از شروع بازی حواشی مختلفی وجود داشت، اما خدا را شکر اوضاع در تیم ملوان خوب است. ما تیمی جوان داریم با یک سرمربی جوان و همه بازیکنان انگیزه زیادی برای پیشرفت دارند. این انگیزه و انرژی جوانی در کنار تجربه ما باعث می‌شود که بتوانیم تیم را به جلو ببریم.

آل‌کثیر افزود: هدف ما تلاش دسته‌جمعی برای سربلندی ملوان است. هرچند نمی‌دانم روزی که به هدفمان برسیم چه زمانی خواهد بود، اما مهم این است که در مسیر حرکت کنیم. بازیکنان احساسات و شرایط خاص خود را دارند و در هر لحظه باید برای موفقیت تیم بجنگند.

مهاجم ملوان درباره نتیجه بازی گفت: خوشحالیم که توانستیم در خانه پرسپولیس یک امتیاز ارزشمند کسب کنیم. گرفتن این نتیجه مقابل یک تیم بزرگ مانند پرسپولیس، برای ما اهمیت زیادی دارد و انگیزه ما را برای ادامه مسیر بیشتر می‌کند.

این بازیکن که در نقل‌وانتقالات تابستانی با باشگاه استقلال قرارداد امضا کرده بود در پاسخ به سوالاتی در این رابطه حاضر به پاسخگویی نشد.