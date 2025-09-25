به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

محسن خلیلی مهاجم سابق سرخپوشان با بیان این که پرسپولیس در این دیدار کیفیت لازم را نداشت گفت: در سال های گذشته اگر تیم در این وضعیت گیر می افتاد با برنامه بود و روش های مختلفی را برای باز کردن دروازه حریفان امتحان می کرد اما در این دیدار هیچ خبری از هدف و برنامه نبود و تیم با یک روش بازی می کرد.

خلیلی ادامه داد: با این که بازیکنان در دیدار با ملوان زحمت کشیدند اما فقط شاهد ارسال های بی هدف بودیم. برای من سوال است که چرا پرسپولیس بازیکنی مثل دورسون را از دست داد تا علیپور در خط حمله تنها باشد.

وی تاکید کرد: خدابنده لو بازیکنی نیست که بخواهد تکمیل کننده علیپور در خط حمله باشد. امیدوارم مسئولان باشگاه در انتخاب بازیکن وسواس بیشتری داشته باشند و بتوانند برای آینده یک مهاجم، یک هافبک خلاق و مدافعان کناری جذب کنند تا تیم از این وضعیت خارج شود.