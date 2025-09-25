قفل و طلسم بر پای بازیکنان پرسپولیس؛ ۸ امتیاز بازیهای خانگی از دست رفت

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دیدار از هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر از ساعت ۱۹ امروز پنجشنبه بین تیم‌های پرسپولیس و ملوان در ورزشگاه شهدای شهر قدس آغاز شد که این بازی با تساوی بدون گل به پایان رسید.

در نخستین دیدار هفته پنجم تیم فوتبال تراکتور که صدرنشین لیگ بود برابر فجرسپاسی شیراز به تساوی بدون گل دست پیدا کرد تا دو امتیاز حساس را از دست بدهد.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، حسین ابرقویی‌نژاد، سروش رفیعی، امید عالیشاه، علی علیپور، مرتضی پورعلی گنجی، فرشاد احمدزاده، محمد خدابنده‌ل و(۸۲- یاسین سلمانی)، سهیل صحرایی (۶۹- میلاد محمدی)، مارکو باکیچ، تیوی بیفوما (۸۲- امین کاظمیان).

ترکیب ملوان:

فرزاد طیبی‌پور، سعید کریمی، دانیال ای ری، ابوذر صفرزاده، سامان تورانیان (۶۴- جعفر سلمانی)، عباس حبیبی (۷۹- سینا خادم‌پور)، غلامرضا ثابت ایمانی (۶۴- ماهان بهشتی)، حسین صادقی (۷۹- قائم اسلامی‌خواه)، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عیسی آل‌کثیر (۴۹- علیرضا رمضانی).

پرسرعت اما کم موقعیت

سرخپوشان پرسپولیس که با تغییرات اجباری به خاطر مصدومیت چند بازیکن به میدان آمده بودند در نیمه اول دیدار برابر ملوان صاحب توپ و میدان بودند و صاحب دو موقعیت خوب گلزنی شدند که یک بار محمد خدابنده لو و یک بار هم باکیچ تا آستانه باز کردن دروازه ملوان پیش رفتند اما انزلی چی ها با نمایشی هوشمندانه اجازه باز شدن دروازه را ندادند.

اتفاق ناخوشایند برای ملوان

در شروع نیمه دوم و در شرایطی که انتظار می‌رفت دو تیم نمایش بهتری داشته باشند، ملوان با یک بدشانسی مواجه شد و عیسی آل کثیر مهاجم فصل گذشته پرسپولیس در برخورد با سروش رفیعی دچار مصدومیت شد و به خاطر شدت مصدومیت با برانکارد از زمین خارج شد و جایش را به بازیکن دیگری داد تا نتواند برابر تیم سابقش گلزنی کند.

پرسپولیس از ضعف بزرگش لطمه خورد

شاگردان وحید هاشمیان که در اکثر دقایق این بازی صاحب توپ و میدان بودند، در خلق موقعیت موفق بودند و توپ را تا پشت محوطه جریمه به خوبی به گردش در می‌آوردند اما درون محوطه جریمه و آنجایی که توپ باید به سمت دروازه زده می‌شد و ثمره‌اش گل می‌شد، نه بیفوما و نه علیپور نتوانستند خواسته و انتظار هواداران را برآورده کنند تا همچنان ضعف در تمام کنندگی و گلزنی سرخپوشان را آزار بدهد.

بیفوما علیه پرسپولیس!

در دقیقه ۷۰ ملوان در یک ضد حمله تا آستانه باز کردن دروازه پرسپولیس پیش رفت اما تعلل مهاجم این تیم در در زدن ضربه آخر باعث شد مدافعان سرخپوش برسند و اجازه ندهند دروازه تیم شان باز شود. این توپ در برگشت بیفوما را در موقعیت تک به تک قرار داد و این بازیکن فرصت داشت تا اولین گلش برای سرخپوشان را به ثمر برساند اما توپ او هنگام عبور از بین پاهای دروازه بان ملوان به بدنش خورد به کرنر رفت.

ملوان مستحکم و باصلابت

شاگردان مازیار زارع با اینکه در طول این دیدار تحت فشار میزبان خود بودند اما یک لحظه هم به بازی تدافعی و وقت کشی فکر نکردند و تا دقیقه پایانی در ضدحملات خطرناک ظاهر شدند و موقعیت‌های خطرناکی را روی دروازه حریف ایجاد کردند و حتی در چند موقعیت می‌توانستند دروازه پیام نیازمند را باز کنند.

هواداران علیه مدیرعامل پرسپولیس

هواداران تیم فوتبال پرسپولیس که در دیدارهای گذشته هم شعارهایی علیه کادر فنی، بازیکنان و مدیرعامل باشگاه سر داده بودند، در اواخر دیدار برابر ملوان هم علیه رضا درویش شعار دادند و خواستار برکناری وی شدند. آنها اعتقاد دارند درویش در فصل نقل و انتقالات نتوانسته است بازیکنانی را به خدمت بگیرد که مشکل گلزنی این تیم را حل کنند.

دفاع فشرده ملوان و فشار پرسپولیس

در دقایق پایانی پرسپولیسی‌ها که از سوی هواداران هم تحت فشار بودند فشار زیادی روی دروازه ملوان ایجاد کردند تا شاید بتوانند با یک گل سه امتیاز این بازی را از آن خود کنند و به صدر جدول صعود کنند اما دفاع پرتعداد و فشرده ملوان در این دقایق که دنبال گرفتن یک امتیاز بودند به این تیم اجازه نداد به گل برسد.