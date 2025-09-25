  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۳۶

اسلامی‌خواه: ملوان در آینده نتایج بهتری خواهد گرفت

اسلامی‌خواه: ملوان در آینده نتایج بهتری خواهد گرفت

هافبک تیم فوتبال ملوان گفت: به هواداران ملوان این قول را می‌دهیم که در بازی های آینده نتایج بهتری می‌گیریم.

به گزارش خبرنگار مهر، قائم اسلامی‌خواه هافبک تیم فوتبال ملوان پس از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، درباره عملکرد شاگردان مازیار زارع توضیح داد.

وی با تأکید بر اینکه بهتر است از حاشیه‌ها فاصله گرفته شود، گفت: فوتبال ایران به اندازه کافی حاشیه دارد و بهتر است همیشه از زیبایی‌های آن صحبت کنیم. بازی امروز، مسابقه‌ای خوب و پرانرژی بود. هرچند موقعیت‌های دو تیم نصف‌ونیمه بود، اما فکر می‌کنم موقعیت‌های ما خطرناک‌تر بود و می‌توانستیم از آنها استفاده کرده و برنده شویم.

اسلامی‌خواه ادامه داد: در این بازی انگیزه بیشتری داشتیم و فکر می‌کنم بهتر هم ظاهر شدیم. همان‌طور که می‌دانید تیم ما تغییرات زیادی داشته و تازه چهار، پنج هفته ابتدایی لیگ را پشت سر گذاشته‌ایم. با این حال نتایج بدی نگرفته‌ایم، هرچند قطعاً می‌توانیم بهتر باشیم.

هافبک ملوان در پایان تأکید کرد: «تیم یکدست و خوبی داریم و انشاالله در آینده نتایج بسیار بهتری کسب خواهیم کرد.

کد خبر 6601907

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها