به گزارش خبرنگار مهر، قائم اسلامی‌خواه هافبک تیم فوتبال ملوان پس از دیدار این تیم مقابل پرسپولیس، درباره عملکرد شاگردان مازیار زارع توضیح داد.

وی با تأکید بر اینکه بهتر است از حاشیه‌ها فاصله گرفته شود، گفت: فوتبال ایران به اندازه کافی حاشیه دارد و بهتر است همیشه از زیبایی‌های آن صحبت کنیم. بازی امروز، مسابقه‌ای خوب و پرانرژی بود. هرچند موقعیت‌های دو تیم نصف‌ونیمه بود، اما فکر می‌کنم موقعیت‌های ما خطرناک‌تر بود و می‌توانستیم از آنها استفاده کرده و برنده شویم.

اسلامی‌خواه ادامه داد: در این بازی انگیزه بیشتری داشتیم و فکر می‌کنم بهتر هم ظاهر شدیم. همان‌طور که می‌دانید تیم ما تغییرات زیادی داشته و تازه چهار، پنج هفته ابتدایی لیگ را پشت سر گذاشته‌ایم. با این حال نتایج بدی نگرفته‌ایم، هرچند قطعاً می‌توانیم بهتر باشیم.

هافبک ملوان در پایان تأکید کرد: «تیم یکدست و خوبی داریم و انشاالله در آینده نتایج بسیار بهتری کسب خواهیم کرد.